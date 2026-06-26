ЄІБ надасть 120 млн євро на розвиток західного кордону України

Україна, Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк підписали меморандум про взаєморозуміння щодо запуску Ініціативи з безпеки та сполучності. Першим проєктом у її межах стане розвиток інфраструктури західного кордону України, на який ЄІБ планує надати 120 млн євро фінансування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Документ підписали під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську за участю єврокомісарки з питань розширення Марти Кос.

Ініціатива передбачає розвиток прикордонної інфраструктури, модернізацію пунктів пропуску, інтеграцію України до європейської транспортної мережі TEN-T, а також реалізацію проєктів у транспортній, енергетичній та цифровій сферах.

Крім того, сторони домовилися про створення постійного механізму координації між Україною, Європейською комісією та Європейським інвестиційним банком для підготовки та реалізації спільних інвестиційних проєктів, а також про залучення міжнародної технічної та експертної підтримки.

Першим практичним результатом нової ініціативи стане проєкт "Інфраструктура західного кордону України". Для його реалізації Європейський інвестиційний банк надасть рамкову позику на 120 млн євро. Підписання першого траншу фінансування в розмірі 60 млн євро очікується до кінця літа.

Кошти планують спрямувати на розвиток прикордонної інфраструктури, збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску та покращення транспортного сполучення між Україною та країнами Європейського Союзу.

Також меморандум передбачає ширше використання програм технічної допомоги, зокрема JASPERS, що дозволить залучати міжнародних експертів до підготовки та супроводу великих інфраструктурних проєктів.

Нагадаємо, вчора Україна разом із ЄІБ підписали та оголосили новий пакет підтримки для відновлення країни обсягом понад 470 мільйонів євро. Фінансування спрямують на проєкти, які безпосередньо впливають на життя людей.