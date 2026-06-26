"Нафтогаз" та ЄБРР підписали угоду на 44,6 млн євро на нову генерацію

У межах Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську Група "Нафтогаз" та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклали меморандум про розширення співпраці для посилення енергетичної безпеки та модернізації інфраструктури України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Нафтогаз".

Домовленості передбачають створення фінансових механізмів для закупівлі імпортного газу на майбутній опалювальний сезон, а також прямі інвестиції у розвиток розподіленої генерації.

Ця угода має критичне значення для енергетичної системи України в умовах регулярних атак на інфраструктуру. Залучення коштів дозволить не лише стабілізувати постачання енергоресурсів, а й створити нові генеруючі потужності, які є менш вразливими до ворожих ударів завдяки децентралізації.

Ключовим елементом партнерства стало підписання грантової угоди між компанією "Укрнафта", яка входить до складу групи "Нафтогаз", та ЄБРР.

Окремим результатом переговорів стала грантова угода між ЄБРР та "Укрнафтою", що входить до групи "Нафтогаз". Компанія отримає грант у розмірі 44,6 млн євро, які будуть спрямовані на пришвидшення реалізації проєктів розподіленої генерації. Ці кошти доповнюють раніше узгоджене кредитне фінансування від ЄБРР на суму 80 млн євро.

Загалом реалізація цих проєктів дозволить ввести в експлуатацію нові об'єкти генерації загальною потужністю 62 МВт, що суттєво підсилить українську енергосистему в умовах дефіциту генеруючих потужностей.

Завдяки поєднанню грантових та кредитних коштів, компанія зможе оперативніше виконати заплановані роботи. Введення цих потужностей в експлуатацію дозволить частково компенсувати дефіцит генеруючих потужностей, що виник внаслідок руйнувань об'єктів енергетики.

Також "Нафтогаз України" та польська енергетична компанія ORLEN підписали дві угоди, що стосуються розвитку постачання LNG в Україну, а також співпраці у сфері декарбонізації та ESG-практик.