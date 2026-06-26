Вокзали Києва, Львова й Одеси можуть передати в концесію інвесторам

Україна презентувала міжнародним інвесторам масштабний портфель проєктів державно-приватного партнерства, що передбачає передачу в концесію ключових залізничних об’єктів, зокрема вокзалів Києва, Львова та Одеси, а також інтермодального хабу “Скнилів”. Ініціативи представили під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій.

Інвестиції у залізницю

Під час відкриття Інфраструктурної платформи віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба представив портфель інвестиційних проєктів, спрямованих на залучення приватного капіталу до відбудови транспортної та муніципальної інфраструктури.

Серед ключових ініціатив у залізничному секторі, які планують реалізувати у 2026 році, - концесія інтермодального хабу "Скнилів" АТ "Укрзалізниця", а також концесійні проєкти комплексів Центрального вокзалу Києва, залізничних вокзалів Львова та Одеси.

За словами Олексія Кулеби, відновлення інфраструктури України потребує активного залучення приватного капіталу. Уряд паралельно з запуском Фонду підтримки транспорту формує системний портфель проєктів ППП.

Він наголосив, що нова модель передбачає партнерство держави, міжнародних інвесторів та бізнесу для спільного розвитку інфраструктури.

Загалом Міністерство розвитку громад та територій представило 15 пріоритетних проєктів для запуску у 2026 році. Сукупний портфель охоплює понад 30 ініціатив загальною вартістю близько 5 млрд доларів США та включає транспортну, портову, дорожню, залізничну, водну й муніципальну інфраструктуру.

Серед них:

концесія Поромного терміналу морського порту Чорноморськ;

концесія Другого терміналу морського порту Чорноморськ;

Північний обхід міста Львова;

прикордонний дорожній коридор М-09 / М-10 / М-11;

модернізація коридору Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07 / М-19);

реконструкція коридору М-15 Одеса – Рені;

будівництво 10 сервісних зон на міжнародних автошляхах;

концесія інтермодального хабу "Скнилів";

концесія Центрального залізничного вокзалу Києва;

концесія вокзалу Львова;

концесія вокзалу Одеси;

реконструкція Кайдацької насосно-фільтрувальної станції (Дніпро);

будівництво нових очисних споруд у місті Ужгород;

модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Хуст.

Як зазначив урядовець, Україна вже сформувала законодавчу базу для реалізації проєктів ППП, включно з механізмами розподілу ризиків і прозорими правилами співпраці з інвесторами, що має підвищити привабливість інфраструктурних проєктів для приватного капіталу.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 28 червня оновлює графік руху поїздів, адаптуючи його до сезонного попиту. У новому розкладі - 12 додаткових рейсів, прискорені маршрути, збільшення кількості щоденних поїздів та розширення сполучення з Карпатами й Закарпаттям. Продаж квитків уже відкрито.