У найбільшому балтійському порту Росії спалахнула пожежа через атаку дронів

У ніч на 14 серпня найбільший балтійський порт Росії Усть-Луга зазнав атаки безпілотників, унаслідок чого на території об'єкта виникла пожежа. Порт є ключовим експортним вузлом РФ для відвантаження енергоносіїв, добрив та сировинних товарів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За словами губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, над регіоном за ніч нібито збили 54 безпілотники. Згодом чиновник заявив, що наслідки загоряння у порту ліквідували, проте не уточнив, які саме споруди чи термінали зазнали ураження.

Значення порту Усть-Луга

Морський порт Усть-Луга забезпечує перевалку сирої нафти, нафтопродуктів, вугілля, добрив та зерна. Також на його території розташований потужний газоконденсатний завод компанії "Новатек".

Об'єкт уже неодноразово ставав ціллю атак (зокрема на початку липня), що призводило до тимчасової зупинки переробних потужностей та паузи у відвантаженні нафти на танкери.

Системні удари по портовій та нафтопереробній інфраструктурі РФ суттєво обмежують експортні доходи Кремля та створюють дефіцит на внутрішньому ринку пального. Зокрема, атаки на чорноморські порти, включно з Новоросійськом, порушили логістику експорту зерна, а пошкодження НПЗ змусили уряд РФ запроваджувати заборону на вивезення бензину, дизеля й авіапального.

Нагадаємо, Сили оборони уразили нафтовий комплекс "Газпрому" в Башкортостані за 1 300 км від кордону. Удар спричинив пожежу на підприємстві "Газпром нефтехим Салават".