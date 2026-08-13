Удар за 1 300 км від кордону: Сили оборони уразили нафтовий комплекс "Газпрому" в Башкортостані

У ніч на 13 серпня Сили оборони України завдали ураження по території нафтопереробного комплексу "Газпром нефтехим Салават", розташованого у місті Салават (Республіка Башкортостан, РФ). На підприємстві зафіксовано пожежу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Об'єкт розташований на відстані близько 1 300 км від державного кордону України.

Стратегічне значення підприємства

"Газпром нефтехим Салават" є одним із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів у Росії.

Ключові показники підприємства:

Потужність переробки: до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік.

Продукція: автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен, а також інші нафтопродукти й полімери.

Забезпечення ВПК: НПЗ безпосередньо задіяний у постачанні пального та ресурсів для російської окупаційної армії.

У Силах оборони наголошують, що системна робота зі зниження спроможностей противника вести бойові дії та забезпечувати окупаційні угруповання пально-мастильними матеріалами триватиме й надалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський Орський НПЗ повністю зупинив виробництво після атаки українських безпілотників. Завод "Орскнафтооргсинтез" припинив переробку сировини 11 серпня внаслідок пожежі, спричиненої ударом дронів.