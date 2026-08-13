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Удар в 1 300 км от границы: Силы обороны поразили нефтяной комплекс "Газпрома" в Башкортостане

Атака на НПЗ
Силы обороны поразили нефтяной комплекс "Газпрома" в Башкортостане

В ночь на 13 августа Силы обороны Украины нанесли поражение по территории нефтеперерабатывающего комплекса "Газпром нефтехим Салават", расположенного в городе Салават (Республика Башкортостан, РФ). На предприятии зафиксирован пожар.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ.

Объект расположен на расстоянии около 1300 км от государственной границы Украины.

Стратегическое значение предприятия

"Газпром нефтехим Салават" является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов в России.

Ключевые показатели предприятия:

  • Мощность переработки: до 10 млн. тонн углеводородного сырья в год.
  • Продукция: автомобильные бензины, дизельное топливо, мазут, битум, полиэтилен, другие нефтепродукты и полимеры.
  • Обеспечение ВПК: НПЗ напрямую задействован в поставке горючего и ресурсов для русской оккупационной армии.

В Силах обороны отмечают, что системная работа по снижению способностей противника вести боевые действия и обеспечивать оккупационные группировки горюче-смазочными материалами будет продолжаться.

Напомним, ранее сообщалось, что российский Орский НПЗ полностью приостановил производство после атаки украинских беспилотников. Завод "Орскнефтеоргсинтез" прекратил переработку сырья 11 августа в результате пожара, нанесенного ударом дронов.

Автор:
Максим Кольц

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