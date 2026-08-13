Румыния осталась без атомной энергии из-за обмеления Дуная: страна перешла на импорт

Румыния полностью остановила работу единственной в стране АЭС "Черновода" из-за критического снижения уровня воды в Дунае. Страна потеряла генерацию в 680 МВт и впервые была вынуждена покупать электроэнергию за границей в дневное время.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Digi24.

Время отключения и мощность станции

Отключение реактора №2 началось в 7:00, а к 11:00 станция полностью прекратила поставки энергии в систему. Ранее из-за жары и обмеления Дуная остановили первый энергоблок. Станция обеспечивала около 20% общего производства электроэнергии в стране, продуцируя 680 МВт.

Из-за отключения АЭС Румыния начала импортировать электроэнергию в обеденное время для покрытия дефицита.

Причины остановки реакторов

Основными причинами отключения стали продолжительная жара и понижение уровня воды в реке Дунай, которая используется для охлаждения систем. Для увеличения потока воды на станцию пытались расчистить скальные породы и затопили четыре баржи, однако это не дало необходимого результата.

"Решение о контролируемой остановке блока №2 обусловлено постоянным значительным снижением уровня реки Дунай... В зависимости от развития прогнозов по уровню Дуная, специалисты Чернаводской АЭС примут решение о повторном подключении атомных блоков", — компания Nuclearelectrica, управляющая станцией.

"Это было сочетание неправильных решений, смены министров, политики, некомпетентности и, возможно, иногда даже злой воли", - временный премьер-министр Румынии Илье Боложан.

По предварительным прогнозам гидрологов, возобновление работы АЭС произойдет не ранее чем через десять дней, поскольку уровень Дуная продолжает снижаться.

Воздействие на потребителей

Согласно официальному заявлению компании, содержание реакторов в безопасном остановленном состоянии не угрожает персоналу, населению или окружающей среде.

Представители власти уверяют, что остановка АЭС не повлияет на бытовых потребителей, больницы, школы, полицию и другие жизненно важные службы. В случае критического дефицита ограничения будут касаться только крупных промышленных предприятий.

Ранее сообщалось, что в Румынии взорвали скалу на Дунае, чтобы спасти АЭС "Черновода" от полной остановки.