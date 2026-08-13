Эстония выделяет 340 тысяч евро на подготовку Украины к зиме

Эстония выделит 340 тыс. евро на подготовку к зиме украинцев, живущих вблизи фронта. Денежные средства пойдут на обогрев жилья, обустройство мест размещения переселенцев и два мобильных пункта экстренной помощи для украинских спасателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на МИД Эстонии.

Наибольшие части финансирования – по 160 тыс. евро – получат неправительственная организация Mondo и Эстонский совет по делам беженцев.

Mondo направит средства на подготовку к зиме 13 центров размещения внутри перемещенных лиц в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях. Их снабдят отопительным оборудованием и материалами, а в двух центрах проведут ремонт и улучшат теплоизоляцию. По оценке эстонской стороны помощь охватит около 860 переселенцев.

Еще 160 тысяч евро используют для помощи семьям в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Финансирование должно покрыть часть расходов на отопление домов и содержание скота зимой. Этот проект также софинансируется Генеральным директоратом Еврокомиссии по гражданской защите и гуманитарной помощи.

Эстонская ассоциация спасателей получит 20 тыс. евро на оборудование двух мобильных пунктов экстренной помощи для ГСЧС. Их планируют разворачивать в районах, пострадавших от боевых действий, воздушных атак и повреждений энергетической инфраструктуры. В таких пунктах люди смогут согреться, зарядить устройства и при необходимости получить психологическую помощь.

Напомним, в январе Эстония уже выделяла около 400 тыс. евро на зимнюю помощь Украине. Тогда средства направили через неправительственные организации на мобильные кризисные центры и эвакуации для людей, которые оставались без электроэнергии и отопления.

В феврале граждане, бизнес и общественные организации Эстонии собрали более 400 тысяч евро в поддержку украинской энергетики. Около половины этой суммы планировали направить на закупку генераторов.