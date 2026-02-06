Эстонцы собрали более 400 тысяч евро на генераторы для украинцев

Эстонский народ, бизнес и общественные организации собрали более 400 тысяч евро для поддержки энергетической системы Украины. Около половины этой суммы направлены на закупку генераторов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на совместном с главой МИД Украины Андреем Сибигой брифинге в Киеве.

Уникальность этой помощи состоит в том, что средства были собраны не из государственного бюджета, а непосредственно гражданами, частными компаниями и неправительственными организациями Эстонии.

"Мы предоставляем новый пакет энергетической поддержки. Она очень практична и поступает не от правительства, а от эстонского народа, неправительственных организаций, компаний. Речь идет о генераторах и практической помощи. Она может быть не столь велика, как вам нужно, но, как маленькая нация, мы отдаем все", – отметил Цахкна.

Общая сумма сбора составила 408 тысяч евро. Из них 200 тысяч евро было инвестировано в покупку генераторов, которые помогут поддерживать критическую инфраструктуру Украины в условиях энергетического террора.

Остальные средства пойдут на другие виды практической помощи, необходимой для стабилизации энергосетей.

Зимняя помощь Украине

Напомним, Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и учреждений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Ранее чешские волонтеры собрали 100 млн крон на генераторы и другое необходимое оборудование для Украины, страдающей отключениями тепла и электроэнергии.

Также Эстония через неправительственные организации выделяет около 400 тысяч евро в поддержку украинцев, которые остаются зимой без электроэнергии и отопления. Средства будут направлены на работу мобильных кризисных центров и пунктов эвакуации.

В ближайшие дни в Украину прибудут очередные грузы гуманитарной и энергетической помощи от Азербайджана, Словакии и Чехии.