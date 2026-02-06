Естонці зібрали понад 400 тисяч євро на генератори для українців

Естонський народ, бізнес та громадські організації зібрали понад 400 тисяч євро для підтримки енергетичної системи України. Близько половини цієї суми спрямовано на закупівлю генераторів.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на спільному з главою МЗС України Андрієм Сибігою брифінгу в Києві

Унікальність цієї допомоги полягає в тому, що кошти були зібрані не з державного бюджету, а безпосередньо громадянами, приватними компаніями та неурядовими організаціями Естонії.

"Ми надаємо новий пакет енергетичної підтримки. Вона дуже практична і надходить не від уряду, а від естонського народу, неурядових організацій, компаній. Йдеться про генератори і практичну допомогу. Вона може бути не настільки великою, як вам треба, але, як маленька нація, ми віддаємо все", – зазначив Цахкна.

Загальна сума збору склала 408 тисяч євро. З них 200 тисяч євро було інвестовано в придбання генераторів, які допоможуть підтримувати критичну інфраструктуру України в умовах енергетичного терору.

Решта коштів піде на інші види практичної допомоги, необхідної для стабілізації енергомереж.

Зимова допомога Україні

Нагадаємо, Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Раніше чеські волонтери зібрали 100 млн крон на генератори та інше необхідне обладнання для України, яка страждає від відключень тепла та електроенергії.

Також Естонія через неурядові організації виділяє близько 400 тисяч євро на підтримку українців, які взимку залишаються без електроенергії та опалення. Кошти спрямують на роботу мобільних кризових центрів і пунктів евакуації.

Найближчими днями в Україну прибудуть чергові вантажі гуманітарної та енергетичної допомоги від Азербайджану, Словаччини та Чехії.