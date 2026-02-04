Франція надасть Україні 71 млн євро на енергетику: деталі нової допомоги

Франція передасть Україні 150 генераторів генераторів уже в лютому, а також фінансовий пакет у розмірі 71 млн євро на підтримку енергосектору протягом 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Очільник Міненерго провів зустріч з міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості при Міністерстві Європи та закордонних справ Французької Республіки Ніколя Форісьє.

Шмигаль поінформував французьку сторону про поточний стан системи після обстрілів та окреслив три головні пріоритети України: відновлення, стійкість та модернізація енергетичної інфраструктури.

"Франція є одним із ключових стратегічних партнерів України в енергетичному секторі", – наголосив міністр.

Франція раніше залучила 30 млрд євро енергетичної допомоги в межах макрофінансової підтримки ЄС.

В Україні вже працюють на відновлення енергосистеми 46 вантажів генераторів, трансформаторів і аварійного обладнання.

Зимова допомога Україні

Нагадаємо, Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Раніше чеські волонтери зібрали 100 млн крон на генератори та інше необхідне обладнання для України, яка страждає від відключень тепла та електроенергії.

Також Естонія через неурядові організації виділяє близько 400 тисяч євро на підтримку українців, які взимку залишаються без електроенергії та опалення. Кошти спрямують на роботу мобільних кризових центрів і пунктів евакуації.

Найближчими днями в Україну прибудуть чергові вантажі гуманітарної та енергетичної допомоги від Азербайджану, Словаччини та Чехії.