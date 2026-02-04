Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Франція надасть Україні 71 млн євро на енергетику: деталі нової допомоги

Денис Шмигаль та Ніколя Форісьє
Денис Шмигаль та Ніколя Форісьє / Міненерго

Франція передасть Україні 150 генераторів генераторів уже в лютому, а також фінансовий пакет у розмірі 71 млн євро на підтримку енергосектору протягом 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Очільник Міненерго провів зустріч з міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості при Міністерстві Європи та закордонних справ Французької Республіки Ніколя Форісьє.

Шмигаль поінформував французьку сторону про поточний стан системи після обстрілів та окреслив три головні пріоритети України: відновлення, стійкість та модернізація енергетичної інфраструктури.  

"Франція є одним із ключових стратегічних партнерів України в енергетичному секторі", – наголосив міністр.

Франція раніше залучила 30 млрд євро енергетичної допомоги в межах макрофінансової підтримки ЄС.  

В Україні вже працюють на відновлення енергосистеми 46 вантажів генераторів, трансформаторів і аварійного обладнання.

Зимова допомога Україні

Нагадаємо, Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Раніше чеські волонтери зібрали 100 млн крон на генератори та інше необхідне обладнання для України, яка страждає від відключень тепла та електроенергії.

Також Естонія через неурядові організації виділяє близько 400 тисяч євро на підтримку українців, які взимку залишаються без електроенергії та опалення. Кошти спрямують на роботу мобільних кризових центрів і пунктів евакуації.

Найближчими днями в Україну прибудуть чергові вантажі гуманітарної та енергетичної допомоги від Азербайджану, Словаччини та Чехії.

Автор:
Тетяна Бесараб