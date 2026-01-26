Франція надасть Україні понад 100 генераторів: перша партія прибуде в лютому

Франція найближчим часом передасть Україні першу партію генераторів у межах підтримки енергетичного сектору після російських атак. Загалом французька сторона надасть понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення посла Франції в Україні Гаеля Весьєра.

Франція передасть Україні генератори

"Франція головує в G7 з 1 січня, і для нас як для головуючої країни було особливо важливо швидко й конкретно відреагувати на термінове звернення української влади після останньої масштабної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України", - наголосив Весьєр.

Минулої п’ятниці міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро разом із єврокомісаром з питань енергетики Даном Йоргенсеном головували на екстреному засіданні Координаційної групи G7+ з питань енергетики.

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр зазначив, що присутність міністра Барро була ключовою для швидкого забезпечення реальної допомоги у критичний момент. Зі свого боку Франція надає Україні понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт, а перша партія має надійти вже впродовж першого тижня лютого.

Водночас дипломат підкреслив, що допомогу Україні надають і багато інших міжнародних партнерів. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що країни-партнери оголосили та затвердили нові пакети підтримки, які включають понад 6 000 одиниць великого енергетичного обладнання та внески до Фонду енергетичної підтримки України.

"Незважаючи на те, що зараз відбувається багато інших важливих міжнародних дискусій – чи то в Давосі, Абу-Дабі чи деінде – здатність G7 оперативно та суттєво реагувати на нагальні потреби України залишається надзвичайно важливою", - сказав Весьєр.

Міністр Барро, який вже тричі відвідував Україну, зокрема Суми та Харків, прагне, щоб питання енергетичної підтримки залишалося пріоритетним, а спільні дії відповідали масштабам виклику. Для Франції це є одним із ключових пріоритетів у співпраці з Україною.

Нагадаємо, Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, що допоможуть стабілізувати роботу критичних об’єктів та закладів соціальної сфери під час енергетичної кризи.

Додамо, чеські волонтери зібрали 100 млн крон на генератори та інше необхідне обладнання для України, яка страждає від відключень тепла та електроенергії.