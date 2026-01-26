Запланована подія 2

Франция предоставит Украине более 100 генераторов: первая партия прибудет в феврале

Первая партия генераторов из Франции прибудет в Украину уже в феврале / Минрозвития общин и территорий

Франция в ближайшее время передаст Украине первую партию генераторов в рамках поддержки энергетического сектора после российских атак. В общей сложности французская сторона предоставит более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение посла Франции в Украине Гаэля Весьера.

Франция передаст Украине генераторы

"Франция председательствует в G7 с 1 января, и для нас, как для председательствующей страны, было особенно важно быстро и конкретно отреагировать на срочное обращение украинской власти после последней масштабной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины", - подчеркнул Весьер.

В прошлую пятницу министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вместе с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном председательствовали на экстренном заседании Координационной группы G7+ по энергетике.

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер отметил, что присутствие министра Барро было ключевым для быстрого обеспечения реальной помощи в критический момент. Со своей стороны, Франция предоставляет Украине более 100 генераторов общей мощностью 13 МВт, а первая партия должна поступить уже в течение первой недели февраля.

В то же время дипломат подчеркнул, что помощь Украине оказывают и многие другие международные партнеры. Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что страны-партнеры объявили и утвердили новые пакеты поддержки, включающие более 6 000 единиц крупного энергетического оборудования и взносы в Фонд энергетической поддержки Украины.

"Несмотря на то, что сейчас проходит много других важных международных дискуссий - будь то в Давосе, Абу-Даби или где-либо - способность G7 оперативно и существенно реагировать на насущные нужды Украины остается чрезвычайно важной", - сказал Весьер.

Министр Барро, уже трижды посещавший Украину, в частности Сумы и Харьков, стремится, чтобы вопрос энергетической поддержки оставался приоритетным, а совместные действия соответствовали масштабам вызова. Для Франции это один из ключевых приоритетов в сотрудничестве с Украиной.

Напомним, Киев получил от Польши 130 генераторов разной мощности, которые помогут стабилизировать работу критических объектов и заведений социальной сферы во время энергетического кризиса.

Добавим, чешские волонтеры собрали 100 млн крон на генераторы и другое необходимое оборудование для Украины, страдающей отключениями тепла и электроэнергии.

Автор:
Ольга Опенько