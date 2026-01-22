Генераторы, трансформаторы, оборудование: Украина привлекает международную помощь для преодоления энергокризиса

В связи с чрезвычайной ситуацией в энергосистеме Украины, правительство продолжает активно привлекать международную гуманитарную помощь. Только за последние дни страна получила шесть грузов общим весом более 50 тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министра — министра энергетики Украины Денис Шмигаль.

Направили помощь Нидерланды, Германия, Швейцария, Финляндия, Испания и Норвегия. Среди полученного оборудования – силовые трансформаторы, распределительные шкафы, мобильные генераторы и осветительные мачты. Эта техника критически важна для быстрого ремонта сетей после повреждений энергетических объектов.

Новые партии помощи от стран-партнеров уже в пути, в частности, в пятницу ожидается прибытие крупной партии оборудования из Чехии. Также из Польши в Киев следует колонна из 400 мощных генераторов. Австрия уже отправила свой груз в резервный хаб Минэнерго.

По словам Шмыгаля, предприятиям топливно-энергетического комплекса и критической инфраструктуры уже отправлено 20 грузов – 114 тонн оборудования.

"Всем ответственным дана задача оперативно прорабатывать полученную помощь, ведь от этого напрямую зависит скорость восстановления света и тепла в домах", - отметил министр.

Напомним, на следующей неделе Ирландия перечислит €25 млн в Фонд поддержки энергетики Украины, который будет направлен на восстановление энергетической инфраструктуры и обеспечение стабильного электроснабжения. Нидерландам также объявили о дополнительной помощи в размере €23 млн.