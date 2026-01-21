Украина готовится к проведению "Энергетического Рамштайна": какую помощь окажут партнеры

Украина с партнерами готовится к проведению заседания "Энергетического Рамштайна" в формате G7+. Ряд стран уже объявили о предоставлении экстренной помощи для преодоления энергетических проблем.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

По ее словам, Дания объявила о вкладе более 20 млн евро. Эти средства будут направлены в Фонд поддержки энергетики Украины, на защиту энергообъектов и обеспечение срочной помощи для быстрого восстановления. Япония также готовит значительный пакет энергетического оборудования.

Помощь от датских партнеров включает :

80 млн датских крон – вклад в Фонд поддержки энергетики Украины;

30 млн датских крон через UNOPS Ukraine and East Europe для оборудования для защиты энергетических объектов;

40 млн датских крон — через партнеров, которые смогут как можно быстрее оказать экстренную помощь.

Кроме того, Дания уже передала для нужд украинского энергосектора б/у оборудование с электростанции Аснес в Калундборге, которое критически необходимо украинским энергетикам для проведения восстановительных работ на поврежденных российскими атаками объектах.

Кто еще оказывает помощь?

Всего 17 стран и ЕС предоставили Украине поддержку стабилизации работы энергетического сектора. В частности, 16 января Великобритания объявила о выделении дополнительных 20 миллионов фунтов стерлингов в поддержку и восстановление энергетической инфраструктуры Украины на фоне усиленных российских атак.

20 января Нидерланды также приняли решение о предоставлении дополнительных 23 миллионов евро на энергетическую помощь Украине. Выделенные средства пойдут на срочный ремонт электростанций и поставку энергетического оборудования от нидерландских компаний. Таким образом, общий вклад Нидерландов в энергетику нашей страны за 2026 год составляет 133 миллиона евро.

Государственный секретарь страны Де Врис отметил: "Нидерланды продолжают постоянно поддерживать Украину. Например, мы помогаем с закупкой газа и проведением срочных ремонтных работ. С начала войны мы также доставили более 250 грузовиков энергетических товаров от голландских компаний. И мы будем продолжать это делать".

Кроме того, в Украину поступила партия гуманитарной помощи от правительства Италии – 39 единиц промышленного котельного оборудования общей мощностью почти 53 МВт.

Азербайджан тоже отозвался на проблемы Украины в энергетической сфере и направил очередную партию критически важного гуманитарного груза для поддержки энергосистемы. Общая стоимость переданного оборудования составляет около 1 миллиона долларов.