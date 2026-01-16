Запланована подія 2

Великобритания выделяет 20 млн фунтов в поддержку энергетической инфраструктуры Украины

Новое финансирование направлено на укрепление энергетической безопасности / Depositphotos

Великобритания и Украина укрепляют двусторонние связи в рамках знакового 100-летнего партнерства. В годовщину договоренностей Лондон объявил о выделении дополнительных 20 миллионов фунтов стерлингов в поддержку и возобновление энергетической инфраструктуры Украины на фоне усиленных российских атак.

Объявление прозвучало в пятницу, 16 января, во время совместных мероприятий в Киеве, посвященных первой годовщине партнерства. Новое финансирование направлено на укрепление энергетической безопасности Украины после серии ударов по энергетическому сектору, в результате которых сотни тысяч украинцев, в том числе школы и дети, остались без отопления и электроснабжения при температуре до –20°C.

Целью поддержки является удовлетворение неотложных потребностей миллионов семей, пожилых людей и детей в тепле и электроэнергии после объявления в Украине чрезвычайного положения. Средства будут направлены на экстренный ремонт, восстановление, защиту и производство энергии, чтобы обеспечить стабильное электро- и теплоснабжение жилых домов, больниц и школ в сложных зимних условиях.

В рамках празднования годовщины партнерства Великобритания также объявила о расширении программы школьного твининга. В течение следующих трех лет к инициативе "100 лет партнерства" присоединятся еще 300 школ, а всего программой будет охвачено около 54 тысяч британских и украинских учеников. Инициатива направлена на укрепление сотрудничества в образовании, науке, исследованиях и инновациях и имеет долгосрочный эффект для безопасности и экономического роста обеих стран.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что 100-летнее партнерство с Украиной символизирует надежду, возможности и общую безопасность, а Лондон и дальше будет поддерживать Украину сегодня, завтра и в течение следующего столетия.

Министр иностранных дел Иветт Купер подчеркнула, что расширение образовательных программ и поддержка энергетической устойчивости являются важными элементами помощи Украине в условиях войны, а также способствуют углублению торговых, оборонных, научных и культурных связей между странами.

Дополнительное финансирование повысит устойчивость украинской энергосистемы и доведет общий объем поддержки энергетического сектора Украины со стороны Великобритании до более чем 470 миллионов фунтов стерлингов. Оно реализуется, в частности, в рамках проектов типа InnovateUkraine, направленных на долгосрочную энергетическую безопасность и развитие чистой энергии.

Объявление стало продолжением знакового года в отношениях между странами, который отметился углублением оборонного сотрудничества, контрактом на 1,6 миллиарда фунтов стерлингов на поставку систем ПВО Украине, ростом британского экспорта и расширением экономических, образовательных и культурных связей.

Столетнее партнерство с Великобританией

Напомним, соответствующее соглашение было подписано президентом   Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером 16 января 2025 года.

4 августа Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект   "О ратификации Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".

Ратификация соглашения официально закрепляет столетнее партнерство между Украиной и Великобританией.

Принятие данного законопроекта позволит завершить все необходимые внутригосударственные процедуры для вступления в силу Соглашения и официального запуска 100-летнего партнерства между Украиной и Соединенным Королевством.

