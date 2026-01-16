Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,56

43,41

EUR

50,80

50,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Велика Британія виділяє 20 млн фунтів на підтримку енергетичної інфраструктури України

Британія, нафта
Нове фінансування спрямоване на зміцнення енергетичної безпеки / Depositphotos

Велика Британія та Україна зміцнюють двосторонні зв’язки в межах знакового 100-річного партнерства. У річницю домовленостей Лондон оголосив про виділення додаткових 20 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку та відновлення енергетичної інфраструктури України на тлі посилених російських атак.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на уряд Британії.

Оголошення пролунало в п’ятницю, 16 січня, під час спільних заходів у Києві, присвячених першій річниці партнерства. Нове фінансування спрямоване на зміцнення енергетичної безпеки України після серії ударів по енергетичному сектору, внаслідок яких сотні тисяч українців, зокрема школи та діти, залишилися без опалення та електропостачання за температур до –20°C.

Підтримка має на меті задовольнити нагальні потреби мільйонів родин, людей похилого віку та дітей у теплі й електроенергії після оголошення в Україні надзвичайного стану. Кошти буде спрямовано на екстрений ремонт, відновлення, захист і виробництво енергії, щоб забезпечити стабільне електро- та теплопостачання житлових будинків, лікарень і шкіл у складних зимових умовах.

У межах відзначення річниці партнерства Велика Британія також оголосила про розширення програми шкільного твінінгу. Протягом наступних трьох років до ініціативи "100 років партнерства" долучаться ще 300 шкіл, а загалом програмою буде охоплено близько 54 тисяч британських та українських учнів. Ініціатива спрямована на зміцнення співпраці в освіті, науці, дослідженнях та інноваціях і має довгостроковий ефект для безпеки та економічного зростання обох країн.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що 100-річне партнерство з Україною символізує надію, можливості та спільну безпеку, а Лондон і надалі підтримуватиме Україну сьогодні, завтра і протягом наступного століття.

Міністр закордонних справ Іветт Купер підкреслила, що розширення освітніх програм та підтримка енергетичної стійкості є важливими елементами допомоги Україні в умовах війни, а також сприяють поглибленню торговельних, оборонних, наукових і культурних зв’язків між країнами.

Додаткове фінансування підвищить стійкість української енергосистеми та доведе загальний обсяг підтримки енергетичного сектору України з боку Великої Британії до понад 470 мільйонів фунтів стерлінгів. Воно реалізується, зокрема, в межах проєктів на кшталт InnovateUkraine, спрямованих на довгострокову енергетичну безпеку та розвиток чистої енергії.

Оголошення стали продовженням знакового року у відносинах між країнами, який відзначився поглибленням оборонної співпраці, контрактом на 1,6 мільярда фунтів стерлінгів на постачання систем ППО Україні, зростанням британського експорту та розширенням економічних, освітніх і культурних зв’язків.

Сторічне партнерство з Британією

Нагадаємо, відповідна угода була підписана президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 16 січня 2025 року.

4 серпня Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт “Про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії”.

Ратифікація угоди офіційно закріплює сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. 

Ухвалення цього законопроєкту дозволить завершити всі необхідні внутрішньодержавні процедури для набрання чинності Угодою та офіційного запуску 100-річного партнерства між Україною та Сполученим Королівством.

Автор:
Тетяна Гойденко