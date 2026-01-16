Велика Британія виділяє 20 млн фунтів на підтримку енергетичної інфраструктури України

Велика Британія та Україна зміцнюють двосторонні зв’язки в межах знакового 100-річного партнерства. У річницю домовленостей Лондон оголосив про виділення додаткових 20 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку та відновлення енергетичної інфраструктури України на тлі посилених російських атак.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на уряд Британії.

Оголошення пролунало в п’ятницю, 16 січня, під час спільних заходів у Києві, присвячених першій річниці партнерства. Нове фінансування спрямоване на зміцнення енергетичної безпеки України після серії ударів по енергетичному сектору, внаслідок яких сотні тисяч українців, зокрема школи та діти, залишилися без опалення та електропостачання за температур до –20°C.

Підтримка має на меті задовольнити нагальні потреби мільйонів родин, людей похилого віку та дітей у теплі й електроенергії після оголошення в Україні надзвичайного стану. Кошти буде спрямовано на екстрений ремонт, відновлення, захист і виробництво енергії, щоб забезпечити стабільне електро- та теплопостачання житлових будинків, лікарень і шкіл у складних зимових умовах.

У межах відзначення річниці партнерства Велика Британія також оголосила про розширення програми шкільного твінінгу. Протягом наступних трьох років до ініціативи "100 років партнерства" долучаться ще 300 шкіл, а загалом програмою буде охоплено близько 54 тисяч британських та українських учнів. Ініціатива спрямована на зміцнення співпраці в освіті, науці, дослідженнях та інноваціях і має довгостроковий ефект для безпеки та економічного зростання обох країн.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що 100-річне партнерство з Україною символізує надію, можливості та спільну безпеку, а Лондон і надалі підтримуватиме Україну сьогодні, завтра і протягом наступного століття.

Міністр закордонних справ Іветт Купер підкреслила, що розширення освітніх програм та підтримка енергетичної стійкості є важливими елементами допомоги Україні в умовах війни, а також сприяють поглибленню торговельних, оборонних, наукових і культурних зв’язків між країнами.

Додаткове фінансування підвищить стійкість української енергосистеми та доведе загальний обсяг підтримки енергетичного сектору України з боку Великої Британії до понад 470 мільйонів фунтів стерлінгів. Воно реалізується, зокрема, в межах проєктів на кшталт InnovateUkraine, спрямованих на довгострокову енергетичну безпеку та розвиток чистої енергії.

Оголошення стали продовженням знакового року у відносинах між країнами, який відзначився поглибленням оборонної співпраці, контрактом на 1,6 мільярда фунтів стерлінгів на постачання систем ППО Україні, зростанням британського експорту та розширенням економічних, освітніх і культурних зв’язків.

Сторічне партнерство з Британією

Нагадаємо, відповідна угода була підписана президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 16 січня 2025 року.

4 серпня Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт “Про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії”.

Ратифікація угоди офіційно закріплює сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Ухвалення цього законопроєкту дозволить завершити всі необхідні внутрішньодержавні процедури для набрання чинності Угодою та офіційного запуску 100-річного партнерства між Україною та Сполученим Королівством.