Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Британією: що передбачає документ
Верховна Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.
Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті парламенту.
Закон №0332, ухвалений 295 голосами депутатів, закріплює нову довгострокову програму двосторонньої співпраці. Вона охоплює сфери безпеки, оборони, економіки, науки, технологій та культури.
Що передбачає законопроєкт
Згідно з угодою, Сполучене Королівство зобов’язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше £3,6 мільярда до фінансового року 2030/31, а також після, якщо в цьому буде потреба.
Військова співпраця:
- Навчання українських військових і пілотів.
- Постачання військової авіації.
- Спільне виробництво оборонної продукції, зокрема дронів та артилерії.
- Участь у спільних експедиційних форматах, як-от Joint Expeditionary Force.
Інші сфери:
- Енергетика: розвиток "зеленої" енергетики та видобуток критичних мінералів.
- Технології: наукові дослідження, агротехнології, дронобудування.
- Соціальна та гуманітарна сфера: співробітництво у сферах культури, освіти та гуманітарної допомоги.
Окрім цього, документ передбачає чіткі механізми консультацій між сторонами у випадку загрози або агресії та підходів до морської безпеки.
Сторічне партнерство з Британією
Нагадаємо, відповідна угода була підписана президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 16 січня 2025 року.
4 серпня Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт “Про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії”.
Ратифікація угоди офіційно закріплює сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.
Ухвалення цього законопроєкту дозволить завершити всі необхідні внутрішньодержавні процедури для набрання чинності Угодою та офіційного запуску 100-річного партнерства між Україною та Сполученим Королівством.