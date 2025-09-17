Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Британією: що передбачає документ

Верховна Рада ратифікувала Угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті парламенту.

Закон №0332, ухвалений 295 голосами депутатів, закріплює нову довгострокову програму двосторонньої співпраці. Вона охоплює сфери безпеки, оборони, економіки, науки, технологій та культури.

Що передбачає законопроєкт

Згідно з угодою, Сполучене Королівство зобов’язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше £3,6 мільярда до фінансового року 2030/31, а також після, якщо в цьому буде потреба.

Військова співпраця:

Навчання українських військових і пілотів.

Постачання військової авіації.

Спільне виробництво оборонної продукції, зокрема дронів та артилерії.

Участь у спільних експедиційних форматах, як-от Joint Expeditionary Force.

Інші сфери:

Енергетика: розвиток "зеленої" енергетики та видобуток критичних мінералів.

розвиток "зеленої" енергетики та видобуток критичних мінералів. Технології: наукові дослідження, агротехнології, дронобудування.

наукові дослідження, агротехнології, дронобудування. Соціальна та гуманітарна сфера: співробітництво у сферах культури, освіти та гуманітарної допомоги.

Окрім цього, документ передбачає чіткі механізми консультацій між сторонами у випадку загрози або агресії та підходів до морської безпеки.

Сторічне партнерство з Британією

Нагадаємо, відповідна угода була підписана президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 16 січня 2025 року.

4 серпня Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт “Про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії”.

Ратифікація угоди офіційно закріплює сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Ухвалення цього законопроєкту дозволить завершити всі необхідні внутрішньодержавні процедури для набрання чинності Угодою та офіційного запуску 100-річного партнерства між Україною та Сполученим Королівством.