- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Британией: что предусматривает документ
Верховная Рада ратифицировала Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте парламента.
Закон №0332, принятый 295 голосами депутатов, закрепляет новую долгосрочную программу двустороннего сотрудничества. Она включает сферы безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культуры.
Что предполагает законопроект
Согласно соглашению, Соединенное Королевство обязуется ежегодно оказывать Украине военную помощь на сумму не менее £3,6 миллиарда до финансового года 2030/31, а также после, если это потребуется.
Военное сотрудничество:
- Обучение украинских военных и пилотов.
- Снабжение военной авиации.
- Совместное производство оборонной продукции, в частности дронов и артиллерии.
- Участие в общих экспедиционных форматах, таких как Joint Expeditionary Force.
Другие сферы:
- Энергетика: развитие "зеленой" энергетики и добыча критических минералов.
- Технологии: научные исследования, агротехнологии, дроностроение.
- Социальная и гуманитарная сфера: сотрудничество в сфере культуры, образования и гуманитарной помощи.
Кроме того, документ предусматривает четкие механизмы консультаций между сторонами в случае угрозы или агрессии и подходов к морской безопасности.
Столетнее партнерство с Великобританией
Напомним, соответствующее соглашение было подписано президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером 16 января 2025 года.
4 августа Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О ратификации Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".
Ратификация соглашения официально закрепляет столетнее партнерство между Украиной и Великобританией.
Принятие данного законопроекта позволит завершить все необходимые внутригосударственные процедуры для вступления в силу Соглашения и официального запуска 100-летнего партнерства между Украиной и Соединенным Королевством.