Рада ратифицировала соглашение о столетнем партнерстве с Британией: что предусматривает документ

флаги
Совет ратифицировал соглашение о 100-летнем партнерстве с Британией / Depositphotos

Верховная Рада ратифицировала Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте парламента.

Закон №0332, принятый 295 голосами депутатов, закрепляет новую долгосрочную программу двустороннего сотрудничества. Она включает сферы безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культуры.

Что предполагает законопроект

Согласно соглашению, Соединенное Королевство обязуется ежегодно оказывать Украине военную помощь на сумму не менее £3,6 миллиарда до финансового года 2030/31, а также после, если это потребуется.

Военное сотрудничество:

  • Обучение украинских военных и пилотов.
  • Снабжение военной авиации.
  • Совместное производство оборонной продукции, в частности дронов и артиллерии.
  • Участие в общих экспедиционных форматах, таких как Joint Expeditionary Force.

Другие сферы:

  • Энергетика: развитие "зеленой" энергетики и добыча критических минералов.
  • Технологии: научные исследования, агротехнологии, дроностроение.
  • Социальная и гуманитарная сфера: сотрудничество в сфере культуры, образования и гуманитарной помощи.

Кроме того, документ предусматривает четкие механизмы консультаций между сторонами в случае угрозы или агрессии и подходов к морской безопасности.

Столетнее партнерство с Великобританией

Напомним, соответствующее соглашение было подписано президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером 16 января 2025 года.

4 августа Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О ратификации Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".

Ратификация соглашения официально закрепляет столетнее партнерство между Украиной и Великобританией.

Принятие данного законопроекта позволит завершить все необходимые внутригосударственные процедуры для вступления в силу Соглашения и официального запуска 100-летнего партнерства между Украиной и Соединенным Королевством.

Автор:
Татьяна Бессараб