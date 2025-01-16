Зеленский и Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве

16 января в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали историческое соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Основные положения соглашения

Военная помощь. Великобритания будет оказывать Украине ежегодную военную помощь на сумму не менее 3,6 миллиарда долларов столько, сколько это потребуется.

Поддержка авиации. Расширение подготовки украинских авиационных специалистов и помощь в поставках боевых самолетов стран НАТО.

Дальнобойное вооружение и дроны. Инвестиции в производство дальнобойного оружия, дронов и артиллерии в Украине.

Морская сохранность. Создание общих флотилий для обеспечения безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях.

Военное сотрудничество в рамках JEF (Объединенных экспедиционных сил): Усиление взаимодействия в рамках этого военного объединения.

Экономическое и технологическое партнерство

Инвестиции и замещение русских технологий. Обе страны будут способствовать привлечению инвестиций, развитию ядерной энергетики и замещению российских технологий в критических отраслях.

Экономическое и торговое сотрудничество. Страны будут сотрудничать в разных секторах, включая, в частности, транспорт, инфраструктуру и энергетику. Также будут усиливать инклюзивность экономики.

Сотрудничество в сфере энергетики и климата. Украина и Великобритания будут углублять сотрудничество в сфере энергетики на основе принципов устойчивого развития и чистого перехода на взаимовыгодных началах, а также улучшить условия для инвестиций в энергетический сектор Украины.

Образование, наука, технологии. Сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и дронов, совместные образовательные программы для не менее ста украинских школ, а также партнерства между университетами двух стран.

Полный текс сделки можно прочесть на сайте ОП.

Напомним, ранее Украина и Британия подписали соглашение по официальной кредитной поддержке в развитии оборонных возможностей Украины.