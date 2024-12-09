Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с ЕС о кредитном механизме для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4121-IX от 5 декабря 2024 г., которым ратифицируется соглашение между Украиной и Европейским Союзом о внедрении Механизма кредитного сотрудничества для Украины. Этот закон ранее был принят Верховной Радой.

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Об этом сообщает телеграмм-канал Верховной Рады.

Согласно соглашению, создается правовая база для обслуживания и погашения ссуд, полученных Украиной, а также для предоставления финансовой поддержки стране за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

Основная суть сделки

Украина подает запрос на получение безвозвратной финансовой помощи в рамках Механизма кредитного сотрудничества (ULCM), созданного между Украиной и Европейским Союзом. Эта помощь направлена на погашение кредитов, включая основную сумму, проценты и сопутствующие расходы.

Запрос подается в соответствии с положениями соглашения и включает подробную информацию:

использование предварительно полученной помощи;

остатков непогашенных сумм кредитов;

начисленных и неуплаченных процентов.

Кроме того, запрос требует подтверждения, что все предварительные выплаты использовались по назначению, а предоставленные данные достоверны. Финансовая помощь может быть предоставлена только после положительного решения Еврокомиссии и подтверждения наличия ресурсов в рамках ULCM.

Известно, что ULCM станет инструментом аккумуляции финансов из замороженных российских активов, а также добровольных взносов от государств-членов ЕС или других стран.

Эти средства будут использоваться для погашения основной суммы долга и процентов по двусторонним кредитным соглашениям с ее кредиторами.

Также за счет ULCM будет погашен предоставленный Украине кредит в размере $50 миллиардов в рамках новой инициативы – экстраординарного ускорения доходов (ERA).