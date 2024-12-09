Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з ЄС щодо кредитного механізму для України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4121-IX від 5 грудня 2024 року, яким ратифікується угода між Україною та Європейським Союзом про запровадження Механізму кредитного співробітництва для України. Цей закон раніше був ухвалений Верховною Радою.

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Про це повідомляє телеграм-канал Верховної Ради.

Згідно з угодою, створюється правова база для обслуговування та погашення позик, отриманих Україною, а також для надання фінансової підтримки країні за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Росії.

Основна суть угоди

Україна подає запит на отримання безповоротної фінансової допомоги в рамках Механізму кредитного співробітництва (ULCM), створеного між Україною та Європейським Союзом. Ця допомога спрямовується на погашення кредитів, включаючи основну суму, проценти та супутні витрати.

Запит подається відповідно до положень угоди та включає детальну інформацію щодо:

використання попередньо отриманої допомоги;

залишків непогашених сум кредитів;

нарахованих та несплачених процентів.

Крім того, запит вимагає підтвердження, що всі попередні виплати використовувалися за призначенням, а надані дані є достовірними. Фінансова допомога може бути надана тільки після позитивного рішення Єврокомісії та підтвердження наявності ресурсів у рамках ULCM.

Відомо, що запроваджений ULCM стане інструментом акумуляції фінансів із заморожених російських активів, а також добровільних внесків від держав-членів ЄС або інших країн.

Ці кошти будуть використовуватися для погашення основної суми боргу та відсотків за двосторонніми кредитними угодами України з її кредиторами.

Також за рахунок ULCM буде погашений наданий Україні кредит у розмірі $50 мільярдів в межах нової ініціативи — екстраординарного прискорення доходів (ERA).