Україна підписала угоду з ЄС про залучення макрофінансової допомоги у розмірі до 35 млрд євро

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду з Європейським Союзом, які передбачають залучення до 35 мільярдів євро макрофінансової допомоги (MFA). Ці документи також підписав Голова Національного банку України Андрій Пишний та Віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

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Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Угода є частиною глобальної ініціативи країн G7, спрямованої на запровадження механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до українського бюджету (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Остаточна сума MFA буде визначена після узгодження обсягів фінансування всіма учасниками ініціативи.

Зокрема, якщо Сполучені Штати нададуть 20 мільярдів доларів США, то частка Європейського Союзу може скласти близько 18 мільярдів євро.

Особливості фінансування

Особливістю цієї допомоги є те, що погашення кредиту здійснюватиметься виключно за рахунок прибутків від заморожених суверенних активів Росії в ЄС.

Відтак, ці кошти не потребуватимуть погашення за рахунок внутрішніх фінансових ресурсів України, що робить їх фактично безповоротними.

Надання допомоги здійснюватиметься через спеціальний Механізм кредитного співробітництва для України (ULCM), який гарантує безповоротну форму фінансування.

У рамках програми передбачено 14 ключових заходів, спрямованих на зміцнення макрофінансової стабільності, реформування державного управління, підтримку енергетичного сектору, боротьбу з корупцією, реформу державних підприємств та розвиток оборонної промисловості.

Додамо, перша частина у розмірі 22 мільярдів доларів з 50 млрд, які планується залучити за рахунок заморожених російських активів, надійде в Україну у 2025 році.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. $10 млрд дає Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомога від ЄС становитиме до 35 млрд євро.