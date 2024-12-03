Україні оновили вимоги для отримання фінансової допомоги від партнерів

Міністерство фінансів оновило Матрицю реформ - аналітичний інструмент, що містить перелік вимог та зобов'язань України для отримання міжнародної фінансової допомоги. Оновлена Матриця включає 325 умов та рекомендацій, для виконання яких визначено 531 індикатор протягом наступних 10 років, повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Усі заходи представлені в таких офіційних документах як:

· Звіт Єврокомісії щодо України в межах пакету розширення ЄС;

· Програма МВФ Extended Fund Facility;

· План України для фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility;

· Умови кредитного інструменту Світового Банку Development Policy Loan.

Збільшення кількості умов в оновленій Матриці реформ зумовлене переглядом програм співпраці з міжнародними партнерами.

Зазначається, що Україна продовжує реалізовувати структурні реформи, які створюють фундамент для довгострокового розвитку країни на шляху до інтеграції в ЄС.

Серед пріоритетних напрямків - правосуддя, фундаментальні права та безпека, енергетика, фінансові сервіси, а також фінансові та бюджетні реформи.

Окрім того, впровадження заходів з Матриці реформ передбачає залучення фінансової підтримки для забезпечення пріоритетних бюджетних потреб.

Результати з початку 2024 року

За три квартали Україна вже виконала 199 індикаторів, з яких 91 було виконано саме за третій квартал цього року.

Умови програм фінансової підтримки за результатами моніторингу перших трьох кварталів 2024 року були виконані повністю та у відповідності до узгоджених з міжнародними партнерами строків. Це дозволило своєчасно залучити пряму бюджетну підтримку.

Переваги Матриці реформ

Матриця реформ надає громадянам України та іноземним партнерам можливість отримувати інформацію про терміни, графіки, відповідальних осіб за виконання умов у різних сферах, а також про їхній вплив на економіку.

Максимальна відкритість і публічність процесу виконання реформ є пріоритетом Міністерства фінансів та Уряду.

Delo.ua повідомляло, що Україна спільно зі Світовим банком представила план змін під назвою "Матриця реформ", орієнтуючись на удосконалення управління публічними інвестиціями.