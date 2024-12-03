Украине обновили требования для получения финансовой помощи от партнеров

Министерство финансов обновило Матрицу реформ – аналитический инструмент, содержащий перечень требований и обязательств Украины для получения международной финансовой помощи. Обновленная Матрица включает 325 условий и рекомендаций, для выполнения которых определен 531 индикатор в течение следующих 10 лет, сообщает пресс-служба Минфина.

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Все мероприятия представлены в таких официальных документах как:

· Отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС;

· Программа МВФ Extended Fund Facility;

· План Украины по финансовому инструменту ЕС Ukraine Facility;

· Условия кредитного инструмента Всемирного банка Development Policy Loan.

Увеличение количества условий в обновленной Матрице реформ обусловлено пересмотром программ сотрудничества с международными партнерами.

Украина продолжает реализовывать структурные реформы, которые создают фундамент для долгосрочного развития страны на пути интеграции в ЕС.

Среди приоритетных направлений – правосудие, фундаментальные права и безопасность, энергетика, финансовые сервисы, а также финансовые и бюджетные реформы.

Кроме того, внедрение мер по Матрице реформ предполагает привлечение финансовой поддержки для обеспечения приоритетных бюджетных потребностей.

Результаты Украины с начала 2024 года

За три квартала Украина уже выполнила 199 индикаторов, из которых 91 выполнено именно за третий квартал этого года.

Условия программ финансовой поддержки по результатам мониторинга первых трех кварталов 2024 года были выполнены полностью и в соответствии с согласованными с международными партнерами сроками. Это позволило своевременно привлечь прямую бюджетную поддержку.

Преимущества Матрицы реформ

Матрица реформ предоставляет гражданам Украины и иностранным партнерам возможность получать информацию о сроках, графиках, ответственных лицах за выполнение условий в различных сферах, а также об их влиянии на экономику.

Максимальная открытость и публичность процесса реформ является приоритетом Министерства финансов и Правительства.

Delo.ua cообщало, что Украина совместно с Всемирным банком представила план изменений под названием "Матрица реформ", ориентируясь на усовершенствование управления публичными инвестициями.