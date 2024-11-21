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"Матриця реформ": Україна та Світовий банк презентували план змін
Україна спільно зі Світовим банком представила план змін під назвою “Матриця реформ”, орієнтуючись на удосконалення управління публічними інвестиціями. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Голова уряду зазначив, що "реформи в умовах війни є такою ж критичною потребою, як потужна армія, сучасне озброєння та стабільна економіка" і тільки на 2024 рік передбачено понад 300 умов та понад 500 індикаторів.
Ключові зміни
· Реформування управління публічними інвестиціями
Зокрема, вже було створено Стратегічну інвестиційну раду та сформовано Єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, який налічує 787 позицій загальною вартістю 2,6 трлн грн.
· Верховенство права та покращення бізнес-середовища
В Україні триває підготовка до різноманітних заходів підтримки інвесторів після завершення війни. Запроваджуються процеси діджиталізації та дерегуляції, а також реалізуються програми підтримки малого та середнього бізнесу.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
· Зміни в енергетиці
Особлива увага приділяється розвитку альтернативних та відновлювальних джерел енергії, а також децентралізації енергосистеми.
Прем'єр-міністр висловив подяку Світовому банку за значну підтримку, яка дозволяє Україні зберігати макрофінансову та макроекономічну стабільність в умовах війни, а також реалізовувати важливі проєкти та реформи.
Нагадаємо, що Україна залучить понад $1 млрд пільгової позики від Світового банку та €150 млн від Європейського Союзу.
Загалом Світовий банк започаткував сім проєктів в Україні, включно з соціальною підтримкою населення, відновленням енергетичної та транспортної інфраструктури, а також систем охорони здоров'я та освіти. Основними донорами стали США, Японія, Великобританія та Норвегія.