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"Матриця реформ": Україна та Світовий банк презентували план змін

Матриця реформ в Україні
Шмигаль презентував план змін в економіці. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Україна спільно зі Світовим банком представила план змін під назвою “Матриця реформ”, орієнтуючись на удосконалення управління публічними інвестиціями. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Голова уряду зазначив, що "реформи в умовах війни є такою ж критичною потребою, як потужна армія, сучасне озброєння та стабільна економіка" і тільки на 2024 рік передбачено понад 300 умов та понад 500 індикаторів.

Ключові зміни

·         Реформування управління публічними інвестиціями

Зокрема, вже було створено Стратегічну інвестиційну раду та сформовано Єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, який налічує 787 позицій загальною вартістю 2,6 трлн грн.

·         Верховенство права та покращення бізнес-середовища

В Україні триває підготовка до різноманітних заходів підтримки інвесторів після завершення війни. Запроваджуються процеси діджиталізації та дерегуляції, а також реалізуються програми підтримки малого та середнього бізнесу.

·         Зміни в енергетиці

Особлива увага приділяється розвитку альтернативних та відновлювальних джерел енергії, а також децентралізації енергосистеми.

Прем'єр-міністр висловив подяку Світовому банку за значну підтримку, яка дозволяє Україні зберігати макрофінансову та макроекономічну стабільність в умовах війни, а також реалізовувати важливі проєкти та реформи.

Нагадаємо, що Україна залучить понад $1 млрд пільгової позики від Світового банку та €150 млн від Європейського Союзу. 

Загалом Світовий банк започаткував сім проєктів в Україні, включно з соціальною підтримкою населення, відновленням енергетичної та транспортної інфраструктури, а також систем охорони здоров'я та освіти. Основними донорами стали США, Японія, Великобританія та Норвегія.

Автор:
Ольга Опенько