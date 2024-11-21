"Матрица реформ": Украина и Всемирный банк презентовали план изменений

Украина совместно со Всемирным банком представила план изменений под названием "Матрица реформ", ориентируясь на усовершенствование управления публичными инвестициями. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Глава правительства отметил, что "реформы в условиях войны являются такой же критической потребностью, как мощная армия, современное вооружение и стабильная экономика" и только на 2024 год предусмотрено более 300 условий и более 500 индикаторов.

Ключевые изменения

· Реформирование управления публичными инвестициями

В частности, уже был создан Стратегический инвестиционный совет и сформирован Единый портфель публичных инвестиционных проектов, насчитывающий 787 позиций общей стоимостью 2,6 трлн грн.

· Верховенство права и улучшение бизнес-среды

В Украине продолжается подготовка к разнообразным мерам поддержки инвесторов после завершения войны. Вводятся процессы диджитализации и дерегуляции, а также реализуются программы поддержки малого и среднего бизнеса.

· Изменения в энергетике

Особое внимание уделяется развитию альтернативных и возобновляемых источников энергии, а также децентрализации энергосистемы.

Премьер-министр выразил благодарность Всемирному банку за значительную поддержку, позволяющую Украине сохранять макрофинансовую и макроэкономическую стабильность в условиях войны, а также реализовывать важные проекты и реформы.

Напомним, что Украина привлечет более $1 млрд льготного займа от Всемирного банка и €150 млн от Европейского Союза.

В целом Всемирный банк основал семь проектов в Украине, включая социальную поддержку населения, восстановление энергетической и транспортной инфраструктуры, а также системы здравоохранения и образования. Основными донорами стали США, Япония, Великобритания и Норвегия.