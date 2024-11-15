Украина получит более $1 млрд от Всемирного банка и €150 млн от ЕС

Украина привлечет более $1 млрд льготного займа от Всемирного банка и €150 млн от Европейского Союза. Соответствующие решения правительство приняло в пятницу, 15 ноября.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль .

Он отметил, что более $1 млрд льготного займа от Всемирного банка аккумулированы благодаря правительствам Японии и Великобритании.

Дополнительные 150 млн евро от Евросоюза будут направлены на восстановление портовой инфраструктуры и проекты быстрого восстановления.

"65 млн евро из этих средств направим на финансирование программы бесплатного питания учащихся начальных классов в 2025 году. Это программа, которую инициировал президент Украины, которая уже работает. Теперь мы обеспечиваем необходимые средства, чтобы она работала и в следующем году", — написал Шмыгаль.

Он также отметил, что с начала полномасштабного вторжения правительство привлекло более $100 млрд. внешнего финансирования. Больше всего средств Украина получила от ЕС, США, МВФ, Японии и Канады.

Напомним, 8 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка для Восточной Европы Боб Сом заключили соглашение на предоставление гранта в рамках проекта "PEACE in Ukraine" (Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине).

Согласно договору, в Украину поступит:

$1,35 млрд. как грант от Соединенных Штатов Америки;

10,8 млн. евро из Целевого фонда многих доноров для экономического восстановления Украины.

Проект PEACE in Ukraine позволил Украине привлечь почти $28 млрд и более 1,4 млрд евро с начала полномасштабного вторжения.

Всемирный банк помог Украине привлечь более $37 миллиардов в бюджет с февраля 2022 г. через ряд программ, направленных на поддержку во время войны.

В целом Всемирный банк основал семь проектов в Украине, включая социальную поддержку населения, восстановление энергетической и транспортной инфраструктуры, а также системы здравоохранения и образования. Основными донорами стали США, Япония, Великобритания и Норвегия.