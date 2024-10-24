Через проекты Всемирного банка Украина получила с февраля 2022 года около $37 млрд

Всемирный банк помог Украине привлечь более $37 миллиардов в бюджет с февраля 2022 через ряд программ, направленных на поддержку во время войны.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, отметив важность такой помощи в условиях полномасштабной войны.

“Готовность Всемирного Банка поддерживать Украину в период экстремальной неопределенности и разработка новых программ, в соответствии с вызовами чрезвычайно ценна для страны во время полномасштабной войны. Благодаря нашему сотрудничеству, Украина получила уже более 37 млрд долларов США на бюджетную поддержку за счет привлеченных через механизмы Банка ресурсов от международных партнеров”, — рассказал Марченко.

В целом Всемирный банк основал семь проектов в Украине, включая социальную поддержку населения, восстановление энергетической и транспортной инфраструктуры, а также системы здравоохранения и образования. Основными донорами стали США, Япония, Великобритания и Норвегия.

Среди ключевых инструментов, которые используются, есть "Программа кредитования с привязкой к результатам" (PforR), направленная на финансирование реформ в приоритетных социальных сферах и поддержку государственных финансов. В 2024 году уже стартовал первый проект PforR – системный проект для повышения доступности образования в условиях кризиса на сумму $415 миллионов.

Ожидается, что в ближайшее время будут заключены новые соглашения для реализации других проектов.

Добавим, на этой неделе Совет директоров Всемирного банка утвердил создание специального финансового трастфонда для поддержки Украины. Общий объем фонда составит не менее 10 миллиардов долларов, причем главными донорами выступят США и несколько других стран.

Ожидается, что в будущем фонд может быть увеличен, когда к нему присоединятся новые доноры.

Кроме того, Министерство образования и науки и представительство Всемирного банка подписали соглашения о привлечении финансирования на сумму 415 миллионов долларов США в рамках проекта "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине".