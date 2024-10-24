Через проєкти Світового банку Україна отримала з лютого 2022 року близько $37 млрд

Світовий банк допоміг Україні залучити понад $37 мільярдів до бюджету з лютого 2022 року через низку програм, спрямованих на підтримку під час війни.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, наголосивши на важливості такої допомоги в умовах повномасштабної війни.

“Готовність Світового Банку підтримувати Україну у період екстремальної невизначеності та розробка нових програм, відповідно до викликів є надзвичайно цінним для країни під час повномасштабної війни. Завдяки нашій співпраці Україна отримала вже понад 37 млрд доларів США на бюджетну підтримку за рахунок залучених через механізми Банку ресурсів від міжнародних партнерів”, - розповів Марченко.

Загалом Світовий банк започаткував сім проєктів в Україні, включно з соціальною підтримкою населення, відновленням енергетичної та транспортної інфраструктури, а також систем охорони здоров'я та освіти. Основними донорами стали США, Японія, Великобританія та Норвегія.

Серед ключових інструментів, які використовуються, є "Програма кредитування з прив'язкою до результатів" (PforR), що спрямована на фінансування реформ у пріоритетних соціальних сферах та підтримку державних фінансів. У 2024 році вже стартував перший проєкт PforR — системний проєкт для підвищення доступності освіти в умовах кризи на суму $415 мільйонів.

Очікується, що найближчим часом буде укладено нові угоди для реалізації інших проєктів.

Додамо, цього тижня Рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для підтримки України. Загальний обсяг фонду складе щонайменше 10 мільярдів доларів, причому головними донорами виступлять США та кілька інших країн.

Очікується, що у майбутньому фонд може бути збільшений, коли до нього приєднаються нові донори.

Окрім цього, Міністерство освіти та науки та представництво Світового банку підписали угоди про залучення фінансування на суму 415 мільйонів доларів США в рамках проєкту "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні".