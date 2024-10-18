НБУ курс:

USD

41,24

-0,00

EUR

44,79

-0,00

Наличный курс:

USD

41,48

41,43

EUR

45,33

45,20

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Экономика
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины на 2025 год

Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины на 2025 год
Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины на 2025 год

Всемирный банк пересмотрел свой прогноз по экономическому росту Украины на 2025 год, снизив его до 2%.

Об этом сообщается в уведомлении Всемирного банка.

Это существенное ухудшение по сравнению с предварительными оценками, что связано с масштабным ущербом, нанесенным российским вторжением, а также перебоями в энергоснабжении.

Отмечается, что в 2023 году экономика Украины показала рост на уровне 5,3%, но в последующие годы этот рост значительно замедлится — до 3,2% в 2024 году и 2% в 2025 году.

Экономическое обозрение Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии подчеркивает, что рост в Украине, как и в других странах региона, замедляется на фоне ряда кризисов, включая последствия войны и высокой инфляции.

Ситуация в Украине осложняется разрушениями инфраструктуры и перебоями с энергоснабжением, что делает восстановление экономики особенно сложным.

В то же время, общий экономический рост в регионе ожидается на уровне 2,6% в 2025 году, что также ниже предыдущих прогнозов.

Фото 2 — Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины на 2025 год

Всемирный банк призывает страны, включая Украину, инвестировать в развитие человеческого капитала и образования, чтобы стимулировать долгосрочный экономический рост.

Добавим, что не только Всемирный банк усугубил свои прогнозы. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также снизил прогноз по росту ВВП Украины с 6% в мае до 4,7% в следующем году из-за российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Прогнозы ВВП Украины на 2024 год

Несмотря на продолжающуюся уже третий год российскую агрессию, украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики.

Несмотря на положительную оценку от Минэкономики, по оценкам Национального банка Украины рост экономики в текущем году составит лишь 3%, а в следующем — 4,5%. Прогноз роста ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Отметим, что в результате весенних обстрелов по энергетическим объектам Украина может потерять от 1% до 2% своего ВВП в этом году, поскольку эти удары повлияли на снижение доходов от продаж электроэнергии и сокращение промышленного производства, особенно в секторах, требующих значительных энергоресурсов.

Автор:
Татьяна Гойденко