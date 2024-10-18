Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины на 2025 год

Всемирный банк пересмотрел свой прогноз по экономическому росту Украины на 2025 год, снизив его до 2%.

Об этом сообщается в уведомлении Всемирного банка.

Это существенное ухудшение по сравнению с предварительными оценками, что связано с масштабным ущербом, нанесенным российским вторжением, а также перебоями в энергоснабжении.

Отмечается, что в 2023 году экономика Украины показала рост на уровне 5,3%, но в последующие годы этот рост значительно замедлится — до 3,2% в 2024 году и 2% в 2025 году.

Экономическое обозрение Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии подчеркивает, что рост в Украине, как и в других странах региона, замедляется на фоне ряда кризисов, включая последствия войны и высокой инфляции.

Ситуация в Украине осложняется разрушениями инфраструктуры и перебоями с энергоснабжением, что делает восстановление экономики особенно сложным.

В то же время, общий экономический рост в регионе ожидается на уровне 2,6% в 2025 году, что также ниже предыдущих прогнозов.

Всемирный банк призывает страны, включая Украину, инвестировать в развитие человеческого капитала и образования, чтобы стимулировать долгосрочный экономический рост.

Добавим, что не только Всемирный банк усугубил свои прогнозы. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) также снизил прогноз по росту ВВП Украины с 6% в мае до 4,7% в следующем году из-за российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

Прогнозы ВВП Украины на 2024 год

Несмотря на продолжающуюся уже третий год российскую агрессию, украинская экономика в 2024 году продолжит восстанавливаться после масштабного падения и, вероятно, вырастет примерно на 4,6%, прогнозируют в Минэкономики.

Несмотря на положительную оценку от Минэкономики, по оценкам Национального банка Украины рост экономики в текущем году составит лишь 3%, а в следующем — 4,5%. Прогноз роста ВВП ухудшен из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Отметим, что в результате весенних обстрелов по энергетическим объектам Украина может потерять от 1% до 2% своего ВВП в этом году, поскольку эти удары повлияли на снижение доходов от продаж электроэнергии и сокращение промышленного производства, особенно в секторах, требующих значительных энергоресурсов.