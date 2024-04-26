Из-за российских обстрелов ТЭС Украина может потерять до 2% ВВП

В результате недавних обстрелов, нанесенных россиянами по энергетическим объектам, Украина может потерять от 1% до 2% своего ВВП в этом году, поскольку эти удары повлияли на снижение доходов от продажи электроэнергии и сокращение промышленного производства, особенно в секторах, требующих значительных энергоресурсов.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Козак отметил, что обстрелы, которые продолжались в течение марта и апреля и возможно продолжатся, повлекут за собой потерю 1-2% ВВП, в частности из-за уменьшения производства электроэнергии, которое является частью украинского внутреннего продукта. Производство энергии также оказывает значительное влияние на производительность других отраслей.

По его словам, в настоящее время в стране хватает электроэнергии, но из-за повреждений генерирующих мощностей, в частности ГЭС и ТЭС, есть трудности с балансировкой энергопотребления, что может существенно отразиться на производстве в металлургии и других энергоемких сферах.

Тем не менее, Козак выражает оптимизм по поводу перспектив украинской экономики в текущем году, отмечая, что согласно анализам и его собственным расчетам, рост ВВП может составить около 5%, несмотря на текущие потери.

"Ознакомившись с выводами отечественных аналитических центров и сделав собственные расчеты, считаю, что рост в этом году мог бы быть близок к 5% (минус потери, связанные с последними атаками врага на нашу энергетику, поскольку эти расчеты производились до весенней эскалации). если не будет существенного ухудшения ситуации на фронте, рост ВВП в этом году, думаю, будет близок к 4%", - подытожил Тарас Козак.

Напоминаем, что по данным последнего весеннего собрания МВФ и группы Всемирного банка, прогноз роста украинского ВВП на 2023 год составляет 3,2%, с последующим ускорением до 6,5% в 2025 году и стабилизацией на уровне 4,5% год к году до 2029 года.

Украинская энергосистема в опасности

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 11 апреля обстреляла объекты критической инфраструктуры в четырех регионах Украины.

В результате есть серьезные повреждения оборудования. В частности, полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В результате этого компания "Центрэнерго", которая была оператором трех ТЭС, потеряла 100% генерации, а энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей. Учитывая текущую ситуацию в энергосистеме, министр энергетики Герман Галущенко посоветовал украинцам готовиться к любым сценариям и на всякий случай запасаться генераторами.

Вторая мощная атака произошла 22 марта. Тогда российские кафиры нанесли по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления выразил обеспокоенность, что после атак на объекты тепловой электрогенерации Россия может начать обстрелы инфраструктуры атомных станций. Он также рассказал, что РФ уже уничтожила почти всю украинскую тепловую электрогенерацию. В Украине не исключается возможность того, что под удары могут попасть и АЭС.