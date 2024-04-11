Трипольская ТЭС в Киевской области полностью уничтожена в результате атаки РФ

В результате массированной атаки РФ в ночь на 11 апреля полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области.

Об этом глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота сообщил Интерфакс-Украина.

"Все работники, которые были на смене при обстреле, живы", - отметил он.

По его словам, в результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии продолжаются работы по локализации огня.

Гота напомнил, что 22 марта 2024 года оккупанты полностью уничтожили Змиевскую ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области. Таким образом, ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Об ударе по объекту энергетики под Киевом сообщалось официально.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что российские террористы атаковали один из энергетических объектов области, но не уточнил, какой именно.

Также экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что в Киевской области якобы горит Трипольская ТЭС.

Мэр города Украинка Киевской области Александр Туренко в свою очередь проинформировал : "Прошу всех плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения. Зарядите все устройства, сделайте максимальные запасы воды! Оба Пункта несокрушимости в Украинке работают круглосуточно. Есть все необходимое".

При этом он не написал, идет ли речь о пожаре на Трипольской ТЭС.

"Пока огнеборцы продолжают ликвидировать пожар, возникший в результате атаки. В настоящее время он частично погашен. Все службы работают в усиленном режиме. Привлечено максимальное количество техники", - написал он.

По его словам, энергетики оперативно заживили потребителей по резервным схемам. Водоснабжение и водоотвод в пострадавшей общине возобновлены. Остальные объекты жилой или критической инфраструктуры в области не пострадали.