РФ ударила по энергетической инфраструктуре в 4 областях: есть серьезные повреждения

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 11 апреля обстреляла объекты критической инфраструктуры в 4 регионах Украины. В результате есть серьезные повреждения оборудования.

Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры

Как сообщает министр энергетики Украины Герман Галущенко, во время массированной ракетной атаки россияне били по объектам критической инфраструктуры

"Враг вновь атакует нашу энергетическую инфраструктуру! Атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях", - заявил министр и добавил, что энергетики уже работают над устранением последствий.

В Одесской области и в Запорожской области на высоковольтных подстанциях в результате атаки повреждено оборудование.

Во Львовской, Харьковской, Киевской областях во время воздушной тревоги отключалось оборудование на объектах генерации электроэнергии.

Кроме этого, во Львовской области враг атаковал объект газовой инфраструктуры.

ДТЭК сообщает, что Россия атаковала две теплоэлектростанции компании. В результате серьезно повреждено оборудование предприятий.

"По окончании атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - добавили в ДТЭК.

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что российская армия повредила подстанции компании и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Харьковской, Львовской и Киевской областях.

"С 06:31 в Харьковской области введены графики аварийных отключений. В других регионах ограничения потребления не применялись", - говорится в сообщении.

Нужно ПВО, а не закрывание глаз и долгие дискуссии

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку России по Украине 11 апреля 2024 года.

"Благодарен всем, кто сейчас ликвидирует последствия российской атаки, и каждому воину нашей ПВО, который ночью был на страже. Более 40 ракет и еще около 40 ударных дронов. Часть ракет и "шахедов" удалось сбить. К сожалению, только часть", - заявил президент.

По его словам, оккупанты снова целились именно по объектам критической инфраструктуры.

Потому Зеленский призвал партнеров помочь преодолеть российский террор.

"Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии", - добавил президент.

Ущерб от обстрелов РФ энергосистемы Украины

Напомним, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что сумма ущерба от обстрелов энергосистемы Украины составляет $11,5 млрд, но она не учитывает самую масштабную атаку на украинскую энергетику, которую враг осуществил 22 марта.

В результате последних российских ударов по украинской энергосети она отмечала очень значительные повреждения. Пока что окончательно убытки не подсчитаны, но по предварительным оценкам они составляют не менее 26 миллионов долларов.

Ущерб НЭК "Укрэнерго" от атак российских войск по энергосистеме Украины за последние дни ориентировочно достигает €90-100 млн, сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал, что 22 марта российские оккупанты нанесли по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Кроме того, энергетический холдинг ДТЭК сообщил , что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

Учитывая ситуацию в стране и активизацию массированных ударов врага по объектам энергетической системы по всей территории Украины, Министерство энергетики Украины обратилось к представителям власти и всем украинцам не озвучивать публично подробную информацию о последствиях ударов вражеской армии.