Литва предлагает разобрать собственные закрытые ТЭС на запчасти для Украины

Литва предложила разобрать свои закрытые ТЭС и предоставить запчасти для восстановления украинской энергосистемы.

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина.

"Провел разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их станции тепловые, которые закрыты. Использовать их в качестве доноров, то есть существует возможность разобрать и получить те запчасти, которые нам нужны", - заявил Галущенко.

Министр также отметил, что техническую помощь Украине оказывают многие другие страны.

В то же время он подчеркнул, что лучшей защитой является усиление системы противовоздушной обороны Украины.

Литва передаст Украине энергооборудование для тепловых электростанций

Литва хочет помочь Украине в восстановлении энергосистемы и готова передать оборудование, что позволит отремонтировать энергетические объекты, которые Россия атаковала 22 и 29 марта.

Украинские специалисты посетят несколько энергетических объектов Литвы, чтобы проверить оборудование на его соответствие украинским ТЭС, которое в дальнейшем будет передано в энергетический сектор Украины.

Они сосредоточат внимание на оборудовании для тепловых электростанций, что имеет большое значение для украинской энергетической отрасли, пострадавшей от значительных потерь в тепловой генерации из-за вражеских атак.

Атаки РФ нанесли украинской энергосистеме ущерб на $26 млн

В результате последних российских ударов украинская энергосеть получила очень значительные повреждения. Пока что окончательно убытки не подсчитаны, но по предварительным оценкам они составляют не менее 26 миллионов долларов.

Галущенко отметил, что для ремонта Украина ищет необходимое энергетическое оборудование по всему миру и, в частности, в других странах.

Но эти поиски могут оказаться напрасными, если у страны не будет достаточно комплексов противовоздушной обороны, чтобы защитить свои энергетические объекты от ракетных атак России и избежать отключений электроэнергии этим летом, ведь с наступлением жары потребление электроэнергии резко возрастет.

Добавим, что энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.