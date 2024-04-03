Литва передаст Украине энергооборудование для тепловых электростанций

Литва пытается помочь Украине в восстановлении энергосистемы и готова передать оборудование, что позволит отремонтировать энергетические объекты, которые Россия атаковала 22 и 29 марта.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Украинские специалисты посетят несколько энергетических объектов Литвы, чтобы проверить оборудование на его соответствие украинским ТЭС, которое в дальнейшем будет передано в энергетический сектор Украины.

Они сосредоточат внимание на оборудовании для тепловых электростанций, что имеет большое значение для украинской энергетической отрасли, пострадавшей от значительных потерь в тепловой генерации из-за вражеских атак.

Речь идет о крупногабаритном оборудовании для тепловых электростанций, что чрезвычайно важно для украинской энергетики.

Кроме того, министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис отметил, что Литва рассматривает возможность передачи еще одного мощного автотрансформатора.

Добавим, что энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

"5 из 6 наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая…", - написали в компании.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал, что 22 марта российские кафиры нанесли по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны.

Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

В Украине хотят изменить структуру энергосистемы, чтобы уберечь ее от атак

Напомним, в ночь на 22 марта россияне совершили едва ли не самую массовую атаку на украинскую энергосистему со времени осени 2022 года. В целом по оценке Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 151 средство поражения из которых 92 силам противовоздушной обороны удалось уничтожить.

В результате ракетной атаки 29 марта были повреждены тепловые и гидроэлектростанции.

Такие атаки предпринимаются россиянам из-за того, что энергетические объекты пока не засекречены, и их практически невозможно скрыть.

Поэтому в Украине существует необходимость создать новую энергосистему. Это предполагает разработку сети малых генерирующих станций, которые будут тяжело и затратно атаковать из-за их большого количества.

Новая структура энергосистемы будет способствовать ее гибкости и надежности, обеспечивая стабильное электроснабжение потребителей.