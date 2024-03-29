Последствия ракетной атаки для энергосистемы: в каких областях отсутствует электричество

В результате российской ракетной атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции. Сейчас ограничения действуют на Криворожье и Харьковщине. К вечеру возможны ограничения в восточном и днепровском регионах. Ненастье обесточило более 200 населенных пунктов в 5 областях.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Последствия атак по энергообъектам

Отмечается, что в результате массированной ночной атаки пострадали тепловые и гидроэлектростанции. На объектах продолжается осмотр повреждений, при необходимости работает ГСЧС. Одновременно были повреждены высоковольтные линии электропередачи 330 кВ «Укрэнерго», начаты аварийно-восстановительные работы.

На электростанциях, поврежденных во время атаки 22 марта, продолжается разбор завалов, восстановление повреждений.

Где нет света

Как сообщили в "Укрэнерго", сейчас из-за последствий ночной атаки ограничено потребление электроэнергии только на Криворожье. В регионе с ночи действуют аварийные отключения.

К вечеру, при росте потребления, возможно применение мер ограничения потребления в других областях восточного и днепровского регионов. Поэтому украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию.

В Харьковской области ночью потребление не ограничивалось, но утром, с ростом потребления, диспетчерский центр «Укрэнерго» был вынужден применить меры ограничения. В настоящее время согласно графикам почасовых отключений облэнерго обесточено около 200 тысяч потребителей.

Сняты ограничения на потребление электроэнергии в Одесской и Хмельницкой областях.

Производство электроэнергии

Несмотря на ночной удар по электростанциям, энергосистема работает сбалансировано, дефицит электроэнергии не прогнозируется.

Проходящий Украиной грозовой фронт способствует работе ветровых электростанций. На тепловых электростанциях включены в работу три энергоблока.

Сильный ветер и дождь нанесли существенные повреждения сетям облэнерго – на утро обесточены более 200 населенных пунктов в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой. По другим причинам обесточено 374 населенных пункта

Из-за боевых действий обесточены потребители в Винницкой, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Удар по энергетическим объектам

Вечером 28 марта российская армия запустила несколько групп "шахедов", а к утру 29 марта атаковала Украину крылатыми ракетами и баллистикой. Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в центральных и западных регионах Украины.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ночью произошла очередная массированная атака страны-террориста на украинскую энергетику.

"В этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии", - подчеркнул Галущенко.

Он добавил, что энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий.

В ДТЭК уточнили, что оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК: "Серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий. По предварительной информации, ранен энергетик. Работнику оперативно была оказана необходимая помощь".

Источник фото: ua.depositphotos.com