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Категория
Энергетика
Дата публикации

Как изменятся тарифы на электроэнергию после атак РФ по энергосистеме

Герман Галущенко
Глава Минэнерго Герман Галущенко. Фото: t.me/energyofukraine

Несмотря на массированные атаки РФ на энергосистему Украины о повышении тарифов на электроэнергию, пока речь не идет.

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Об этом заявил глава Минэнерго Герман Галущенко.

Он объяснил, почему власти решили повысить тарифы в прошлом году.

"Тарифы в прошлом году повышали как следствие масштабных атак на энергетику. Без этого решения мы бы не восстановили нашу энергетику и не прошли бы зиму так, как мы ее прошли – спокойно, стабильно и без отключений", - подчеркнул министр.

Однако, по его словам, сейчас о повышении говорить рано, потому что Украина еще не подсчитала нанесенный Россией ущерб.

"Мы еще не понимаем масштабов повреждений не осуществлена полная оценка убытков и не понятно, какие деньги нужны на восстановление. Поэтому пока нет никаких проектов или наработок по изменению тарифов", - подчеркнул Галущенко.

Самая масштабная атака на украинскую энергетику

Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. 

В результате действий российских террористов зафиксированы повреждения объектов в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Также российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС.

Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС "Укрэнерго" потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. Чтобы возобновить работу станции, сначала нужно провести анализ поврежденного оборудования.

В результате массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ 22 марта также были повреждены объекты Группы "Нафтогаз" и ТЭС "Центрэнерго".

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг совершил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - подчеркнул Галущенко.

Напомним, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что сумма ущерба от обстрелов энергосистемы Украины составляет $11,5 млрд, но она не учитывает самую масштабную атаку на украинскую энергетику, которую враг осуществил 22 марта.

Автор:
Светлана Манько