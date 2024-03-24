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Названа сумма ущерба от обстрелов РФ энергосистемы Украины
Сумма ущерба от обстрелов энергосистемы Украины составляет $11,5 млрд, но она не учитывает самую масштабную атаку на украинскую энергетику, которую враг осуществил 22 марта.
Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина.
"Мы активно сотрудничали с Всемирным банком, который проводил глобальное исследование ущерба именно энергетики в результате атак. И за время войны, не учитывая последнюю атаку, это было 11,5 млрд долларов", - отметила Гринчук.
По ее словам, масштабная атака 22 марта также будет оцениваться крупными суммами, возможно миллиардами долларов, так как было нанесено много ущерба.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Были атакованы и поражены многие объекты по всей территории Украины. Это и объекты генерации и объекты системы распределения, системы передачи электроэнергии. Около миллиона потребителей остались без электроэнергии", - подчеркнула замминистра.
Самая сложная ситуация, по словам Гринчук – в Харьковской области. Там могут быть почасовые отключения света.
"В Харькове и Харьковской области быстро восстановить подачу электроэнергии невозможно. Сейчас происходит разбор завалов, оценка возможности ремонта, замены оборудования, ищем это оборудование по всей Украине и сотрудничаем с партнерами", - подчеркнула замминистра.
Самая масштабная атака на украинскую энергетику
Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС. В результате действий российских террористов зафиксированы повреждения объектов в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях.
Также российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС.
Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС "Укрэнерго" потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. Чтобы возобновить работу станции, сначала необходимо провести анализ поврежденного оборудования.
В результате массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ 22 марта также были повреждены объекты Группы "Нафтогаз" и ТЭС "Центрэнерго".
Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг совершил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.
"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - подчеркнул Галущенко.