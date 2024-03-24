ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Энергетика
Дата публикации

Названа сумма ущерба от обстрелов РФ энергосистемы Украины

электроэнергия
Фото: пресс-служба Минэнерго

Сумма ущерба от обстрелов энергосистемы Украины составляет $11,5 млрд, но она не учитывает самую масштабную атаку на украинскую энергетику, которую враг осуществил 22 марта.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина.

"Мы активно сотрудничали с Всемирным банком, который проводил глобальное исследование ущерба именно энергетики в результате атак. И за время войны, не учитывая последнюю атаку, это было 11,5 млрд долларов", - отметила Гринчук.

По ее словам, масштабная атака 22 марта также будет оцениваться крупными суммами, возможно миллиардами долларов, так как было нанесено много ущерба.

"Были атакованы и поражены многие объекты по всей территории Украины. Это и объекты генерации и объекты системы распределения, системы передачи электроэнергии. Около миллиона потребителей остались без электроэнергии", - подчеркнула замминистра.

Самая сложная ситуация, по словам Гринчук – в Харьковской области. Там могут быть почасовые отключения света.

"В Харькове и Харьковской области быстро восстановить подачу электроэнергии невозможно. Сейчас происходит разбор завалов, оценка возможности ремонта, замены оборудования, ищем это оборудование по всей Украине и сотрудничаем с партнерами", - подчеркнула замминистра.

Самая масштабная атака на украинскую энергетику

Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС. В результате действий российских террористов зафиксированы повреждения объектов в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Также российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС.

Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС "Укрэнерго" потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. Чтобы возобновить работу станции, сначала необходимо провести анализ поврежденного оборудования.

В результате массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ 22 марта также были повреждены объекты Группы "Нафтогаз" и ТЭС "Центрэнерго".

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг совершил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - подчеркнул Галущенко.

Автор:
Светлана Манько