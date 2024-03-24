Названа сума збитків від обстрілів РФ енергосистеми України

Сума збитків від обстрілів енергосистеми України становить $11,5 млрд, але вона не враховує наймасштабнішу атаку на українську енергетику, яку ворог здійснив 22 березня.

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Про це повідомила заступник міністра енергетики Світлана Грінчук, повідомляє РБК-Україна.

"Ми активно співпрацювали зі Світовим банком, який проводив глобальне дослідження збитків саме енергетики внаслідок атак. І за час війни, не враховуючи останню атаку, це було 11,5 млрд доларів", - зауважила Грінчук.

За її словами, масштабна атака 22 березня також оцінюватиметься великими сумами, можливо мільярдами доларів, тому що було завдано багато збитків.

"Були атаковані та уражені багато об'єктів по всій території України. Це і об'єкти генерації та об'єкти системи розподілу, системи передачі електроенергії. Близько мільйона споживачів залишилися без електроенергії", - підкреслила заступник міністра.

Найскладніша ситуація, за словами Грінчук - у Харківській області. Там можуть бути погодинні відключення світла.

"У Харкові та Харківській області, швидко відновити подачу електроенергії неможливо. Наразі відбувається розбір завалів, оцінка можливості ремонту, заміни обладнання, шукаємо це обладнання по всій Україні та співпрацюємо з партнерами", - наголосила заступник міністра.

Наймасштабніша атака на українську енергетику

Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС.Внаслідок дій російських терористів зафіксовані пошкодження об’єктів у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Також російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС.

Через ворожий обстріл Дніпровської ГЕС “Укренерго” втратило ще близько 20% регулюючих потужностей. Щоб відновити роботу станції, спочатку потрібно провести аналіз пошкодженого обладнання.

Внаслідок масованої ракетної атаки країни-агресора РФ 22 березня також були пошкоджені об'єкти Групи "Нафтогаз" та та ТЕС "Центренерго".

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ворог здійснив наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - підкреслив Галущенко.