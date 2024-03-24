У двох областях можуть бути застосовані графіки відключень світла: наслідки ракетної атаки для енергосистеми

Ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми. Але БПЛА атакували енергооб’єкти Дніпропетровщини. В Харкові діють мережеві обмеження. На Одещині та Хмельниччині при зростанні споживання можливі графіки відключень.

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Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Наслідки атак росіян

"Ранкова ракетна атака суттєво не вплинула на роботу енергосистеми. Але протягом ночі росіяни знову прицільно били БПЛА по енергетичних об’єктах Дніпропетровщини. Уламками було пошкоджено частину обладнання на одній з підстанцій та високовольтна лінія електропередачі. При цьому в м. Кривий Ріг фіксувались перебої з теплопостачанням та були порушення технологічного процесу на окремих промислових підприємствах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, що забезпечує роботу резервної схеми живлення Запорізької АЕС.

На Дніпропетровщині фахівці «Укренерго» та обленерго відновили енергоживлення промисловості та теплопостачання побутових споживачів. Також відновлено надійність живлення ЗАЕС – лінія, що вимикалась, повернута в роботу.

Через падіння уламків дрона пошкоджено лінії електропередачі на Київщині, знеструмлено 1,7 тисячі споживачів у двох населених пунктах.

Також ворог намагався уразити об’єкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині. Сталося займання обладнання, об’єкт знеструмлено. Постраждалих немає. Триває уточнення наслідків.

Графіки відключень

Найскладнішою лишається ситуація у Харкові. Через значні пошкодження наразі неможливо одночасно заживити усіх абонентів. Аби забезпечити доступ усіх споживачів до електроенергії, введено погодинні обмеження для 200 тисяч абонентів. Критична інфраструктура заживлена.

На Одещині та Хмельниччині графіки відключень можуть бути застосовані при зростанні споживання.

Як зауважують в "Укренерго", в усіх постраждалих регіонах 24/7 тривають аварійно-відновлювальні роботи.

У Харкові до 35% будинків повернули світло

Міський голова Харкова Ігор Терехов відзвітував про ситуацію в місті після атаки РФ в ніч на 22 березня: до половини будинків вже повернули опалення, втім без світла залишаються 65% осель.

"Ми почали підключати певні райони Харкова до електропостачання. Це робить Харківобленерго. Близько 35% будинків підключені до електропостачання", - розповів Терехов.

Він зазначив, що у місті не працює вуличне освітлення та електричний транспорт, оскільки для цього не вистачає потужності. Наразі невідомо, коли повністю вдасться повернути електроживлення.

"Руйнації дуже серйозні, розбита трансформаторна підстанція, лінії, що подають, тому зараз важко казати про відновлення, відбудову цих трансформаторних станцій, а отже і підключення міста. Якщо буде потрібно, будемо робити графік відключення, щоб усі харків'яни мали електропостачання у певні години", - підсумував Терехов.

Наймасштабніша атака на українську енергетику

Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС.Внаслідок дій російських терористів зафіксовані пошкодження об’єктів у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ворог здійснив наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - підкреслив Галущенко.

Джерело фото: ua.depositphotos.com