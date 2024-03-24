Внаслідок ракетної атаки на Львівщині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури, на Дніпропетровщині пошкоджені тепломережі і ЛЕП: ситуація у регіонах

24 березня армія країни-агресора РФ атакувала територію України ударними БПЛА і крилатими ракетами . Падіння уламків зафіксували у Київській і Дніпропетровській областях, а на Львівщині є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.

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ППО знищила 25 "шахедів" і 18 ракет

Як повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук, окупанти атакували Україну 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС, запущених з Енгельса у РФ, а також 28 ударними БПЛА типу Shahed - райони пусків Приморсько-Ахтарськ і мис Чауда в окупованому Криму.

У результаті українським охоронцям неба вдалося знищити 43 ворожі повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БПЛА Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

Російська ракета залітала в Польщу

Під час ранкової атаки Росії по території України ворожа крилата ракета залітала на територію Польщі, через що країна підіймала авіацію, повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі.

Зазначається, що 24 березня о 04:23 ранку відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі авіацією дальньої дії РФ. Метою атаки були населені пункти, розташовані на заході України.

"Об'єкт влетів у польський простір на висоті села Осердув (Люблінське воєводство) і перебував там 39 секунд. Упродовж усього польоту його спостерігали військові радіолокаційні системи", - йдеться у повідомленні.

В повітря злітала польська авіація та авіація союзників.

"Військо Польське безперервно стежить за ситуацією на українській території й перебуває в постійній бойовій готовності, щоб забезпечити безпеку польського повітряного простору", - додали в командуванні Збройних сил Польщі.

У Києві зафіксовано падіння уламків в двох районах

Як повідомили у КМВА, цієї ночі стався третій масований ракетний удар по Україні за останні чотири доби й другий – по Києву. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години.

Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно 10 ворожих ракет.

За попередніми даними, в столиці минулося без постраждалих, але зафіксовано падіння уламків в двох районах.

В Деснянському районі уламки впали на територію лісових насаджень.

У Шевченківському районі - на територію паркової зони та на територію житлової забудови. Зафіксовано пошкодження фасаду багатоповерхового житлового будинку.

На Дніпропетровщині пошкоджені тепломережі і ЛЕП

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі російські війська атакували область ударними БПЛА. Унаслідок падіння осколків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі та лінія електропередачі.

Через перепад напруги у місті відключені декілька котелень. Без тепла залишились 6 лікарень, понад півтори сотні навчальних закладів і 3 тисячі будинків, де загалом мешкають 76 тисяч людей. В одному з медзакладів були перебої з електропостачанням. Його відновили.

Крім того, цілив агресор по критичній інфраструктурі і на Нікопольщині. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт. Без світла залишились понад 3 тисячі абонентів у Нікополі та більш ніж 6,4 тисячі у районі. Електропостачання вже відновили.

На Львівщині спалахнула пожежа на енергообʼєкті

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що Львівщину вночі атакувало близько 20 ракет і 7 "шахедів". За його словами, ціллю росіян були обʼєкти критичної інфраструктури.

"У Львові прильотів не зафіксовано. Відомо про обстріли на Львівщині. Про наслідки повідомить обласна влада", — написав міський голова.

У Львівській області вранці російські дрони-камікадзе типу Shahed і ракети атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури, спалахнула пожежа, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, на місці працюють вогнеборці.

Як підкреслив очільник ОВА, на цю годину інформація про постраждалих не надходила.

На території Подунав'я внаслідок російської атаки пошкоджена припортова інфраструктура

На території Подунав’я внаслідок російської атаки пошкоджена припортова інфраструктура. Про це Сили оборони півдня України повідомили у Телеграмі.

"Ворог повернувся до терору Подунав'я. Влучанням завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Ворог обстріляв Харків

Ворог обстріляв близько 15 населених пунктів Харківщини, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У місті Харків ворог обстріляв приватне підприємство у Слобідському районі міста. Загалом вражено 4 приміщення та 2 автівки. Без постраждалих.

Також у місті Куп’янськ пошкоджені приватний будинок та автівка. Травмований 43-річний чоловік.

Крім того, ворог обстріляв із РСЗВ с. Слобожанське Харківського району. Пошкоджений приватний будинок.

У місті Вовчанськ під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджені два приватні будинки. Загинув 72-річний чоловік.

Війська РФ завдали 447 ударів по Запорізькій області

Війська РФ за добу завдали 447 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Військовослужбовці РФ здійснили 1 ракетний та 6 авіаційних ударів по Малинівці, Роботиному та Малій Токмачці. 11 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного та Левадного.

140 БПЛА атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Новоандріївку, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.

289 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного та Новоандріївки.

За добу надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Армія РФ завдала два ракетних удари по Миколаївщині

23 березня російські війська здійснили два ракетні удари по Вознесенському району Миколаївської області, повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, постраждалих немає.

Також вночі 24 березня сили та засоби протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині три БПЛА типу Shahed 131/136.

Крім того, обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Також росіяни завдавали артилерійських ударів по Куцурубській громаді.

Ворог вдарив двома ракетами по Миколаївському району, поцілив по відкритій території за межами населених пунктів.

На Херсонщині постраждали шестеро цивільних

Упродовж минулої доби російські загарбники обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби противник обстрілював Берислав, Михайлівку, Токарівку, Львове, Качкарівку, Зміївку, Тягинку, Золоту Балку, Станіслав, Микільське, Садове, Антонівку, Олександрівку, Білозерку, Нововоронцовку, Первомайське, Томарине та місто Херсон.

Також ворог здійснив ракетний удар по Великоолександрівській громаді Бериславського району.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 5 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в пункт незламності, магазин та господарську споруду.

Через російську агресію шість людей дістали поранення.

Ворог обстріляв п’ять громад на Сумщині

Вночі та вранці у неділю, 24 березня, російські загарбники здійснили сім обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомля Сумська обласна військова адміністрація.

По Юнаківській громаді росіяни завдали авіаудару КАБами. По Великописарівській та Зноб-Новгородській громадах ворог бив з мінометів.

Шалигинську громаду росіяни обстріляли з мінометів та артилерії. На територію Середино-Будської громади росіяни скинули дві міни.

На Донеччині 4 поранених

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

У Курахівці поранено 2 людини, пошкоджено 11 будинків; у Кураховому пошкоджено 6 будинків. 2 людини поранені у Мирнограді. В Іванівці Гродівської громади 1 будинок зруйновано повністю, 2 — частково, 5 — пошкоджені.

Лиманська громада зазнала численних обстрілів — повністю зруйновано 11 будинків: 6 в Іванівці, 3 в Тернах, по 1 в Лимані і Ямполівці; пошкоджено 15 будинків: по 5 у Тернах і Ямполівці, 3 в Лимані, по 1 у Зарічному та Іванівці.

У Торецьку пошкоджено крамницю, у Щербинівці — інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, у Сіверську — 1.