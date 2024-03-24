В результате ракетной атаки на Львовщине зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, на Днепропетровщине повреждены теплосети и ЛЭП: ситуация в регионах

24 марта армия страны-агрессора РФ атаковала территорию Украины ударными БПЛА и крылатыми ракетами. Падение обломков зафиксировали в Киевской и Днепропетровской областях, а во Львовской области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

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ПВО уничтожило 25 "шахедов" и 18 ракет

Как сообщает командующий Воздушными силами Николай Олещук, оккупанты атаковали Украину 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС, запущенных из Энгельса в РФ, а также 28 ударными БПЛА типа Shahed - районы пусков Приморско-Ахтарск в оккупированном Крыму.

Украинским защитникам неба удалось уничтожить 43 вражеских воздушных целей: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БПЛА Shahed-136/131 в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.

Российская ракета залетала в Польшу

Во время утренней атаки России по территории Украины вражеская крылатая ракета залетала на территорию Польши, из-за чего страна поднимала авиацию, сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что 24 марта в 04.23 утра произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью авиацией дальнего действия РФ. Целью атаки были населенные пункты, расположенные на западе Украины.

"Объект влетел в польское пространство на высоте села Осердув (Люблинское воеводство) и находился там 39 секунд. На протяжении всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы", - говорится в сообщении.

В воздух взлетала польская авиация и авиация союзников.

"Войско Польское непрерывно следит за ситуацией на украинской территории и находится в постоянной боевой готовности, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - добавили в командовании Вооруженных сил Польши.

В Киеве зафиксировано падение обломков в двух районах

Как сообщили в КМВА, этой ночью произошел третий массированный ракетный удар по Украине за последние четыре дня и второй – по Киеву. Воздушная тревога в столице длилась более 2 часов.

Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около 10 вражеских ракет.

По предварительным данным, в столице обошлось без пострадавших, но зафиксировано падение обломков в двух районах.

В Деснянском районе обломки упали на территорию лесных насаждений.

В Шевченковском районе – на территорию парковой зоны и на территорию жилой застройки. Зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома.

На Днепропетровщине повреждены теплосети и ЛЭП

Как сообщилглава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью российские войска атаковали область ударными БПЛА. В результате падения осколков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередачи.

Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений и 3 тысяч домов, где в общей сложности проживают 76 тысяч человек. В одном из медучреждений были перебои с электроснабжением. Его восстановили.

Кроме того, целил агрессор по критической инфраструктуре Никопольщины. Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более 3 тысяч абонентов в Никополе и более 6,4 тысяч в районе. Электроснабжение уже возобновлено.

Во Львовской области вспыхнул пожар на энергообъекте

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Львовщину ночью атаковало около 20 ракет и 7 "шахедов". По его словам, целью россиян являлись объекты критической инфраструктуры.

"Во Львове прилеты не зафиксированы. Известно об обстрелах на Львовщине. О последствиях сообщат областные власти", — написал городской голова.

Во Львовской области утром российские дроны-камикадзе типа Shahed и ракеты атаковали объект энергетической инфраструктуры, вспыхнул пожар, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, на месте работают пожарные.

Как подчеркнул глава ОВА, к настоящему времени информация о пострадавших не поступала.

На территории Подунавья в результате российской атаки повреждена припортовая инфраструктура

На территории Подунавья в результате российской атаки повреждена припортовая инфраструктура. Об этом Силы обороны юга Украины сообщили в Телеграмме .

"Враг вернулся к террору Подунавья. Попаданием нанесены повреждения припортовой инфраструктуре. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Враг обстрелял Харьков

Враг обстрелял около 15 населенных пунктов Харьковщины, сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

В Харькове враг обстрелял частное предприятие в Слободском районе города. В общей сложности поражены 4 помещения и 2 автомобиля. Без пострадавших.

Также в городе Купянск повреждены частный дом и автомобиль. Травмированный 43-летний мужчина.

Кроме того, враг обстрелял из РСЗО с. Слобожанское Харьковского района. Поврежден частный дом.

В городе Волчанск во время обстрела повреждено частное домовладение.

В селе Волчанские Хутора Чугуевского района повреждены два частных дома. Погиб 72-летний мужчина.

Войска РФ нанесли 447 ударов по Запорожской области

Войска РФ за сутки нанесли 447 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Военнослужащие РФ нанесли 1 ракетный и 6 авиационных ударов по Малиновке, Роботиному и Малой Токмачке. 11 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Малой Токмачки, Роботиного и Левадного.

140 БПЛА атаковали Запорожье, Гуляйполе, Новоандреевку, Малиновку, Роботино, Малую Токмачку и Левадное.

289 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Роботиного, Малиновки, Малой Токмачки, Левадного и Новоандреевки.

За сутки поступило 24 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Армия РФ нанесла два ракетных удара по Николаевщине

23 марта российские войска нанесли два ракетных удара по Вознесенскому району Николаевской области, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, пострадавших нет.

Также ночью 24 марта силы и средства противовоздушной обороны уничтожили в Николаевской области три БПЛА типа Shahed 131/136.

Кроме того, обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Также россияне наносили артиллерийские удары по Куцурубской общине.

Враг ударил двумя ракетами по Николаевскому району, попал по открытой территории за пределами населенных пунктов.

В Херсонской области пострадали шесть гражданских

За прошедшие сутки российские захватчики обстреляли 19 населенных пунктов Херсонской области, сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Михайловку, Токаревку, Львов, Качкаровку, Змиевку, Тягинку, Золотую Балку, Станислав, Никольское, Садовое, Антоновку, Александровку, Белозерку, Нововоронцовку, Первомайское, Томарино и город Херсон.

Также враг нанес ракетный удар по Великоалександровской общине Бериславского района.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 5 частных домов. Также были зафиксированы попадания в пункт несокрушимости, магазин и хозяйственное сооружение.

Из-за российской агрессии шесть человек получили ранения.

Враг обстрелял пять общин на Сумщине

Ночью и утром в воскресенье, 24 марта, российские захватчики совершили семь обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сообщает Сумская областная военная администрация.

По Юнаковской общине россияне нанесли авиаудара КАБами. По Великописаревскому и Зноб-Новгородскому общинам враг бил из минометов.

Шалыгинскую общину россияне обстреляли из минометов и артиллерии. На территорию Середино-Будской общины россияне сбросили две мины.

В Донецкой области 4 раненых

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Кураховке ранены 2 человека, повреждены 11 домов; в Курахово повреждены 6 домов. 2 человека ранены в Мирнограде. В Ивановке Гродовской общины 1 дом полностью разрушен, 2 — частично, 5 — повреждены.

Лиманская община подверглась многочисленным обстрелам — полностью разрушены 11 домов: 6 в Ивановке, 3 в Тернах, по 1 в Лимане и Ямполевке; повреждено 15 домов: по 5 в Тернах и Ямполевке, 3 в Лимане, по 1 в Заречном и Ивановке.

В Торецке поврежден магазин, в Щербиновке — инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены 7 частных домов, в Северском - 1.