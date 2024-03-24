В двух областях могут быть применены графики отключения света: последствия ракетной атаки для энергосистемы

Утренняя ракетная атака существенно не повлияла на работу энергосистемы. Но БПЛА атаковали энергообъекты Днепропетровщины. В Харькове действуют сетевые ограничения. В Одесской и Хмельницкой областях при росте потребления возможны графики отключений.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Последствия атак россиян

"Утренняя ракетная атака существенно не повлияла на работу энергосистемы. Но в течение ночи россияне снова прицельно избивали БПЛА по энергетическим объектам Днепропетровщины. Обломками была повреждена часть оборудования на одной из подстанций и высоковольтная линия электропередачи. При этом в г. Кривой Рог фиксировались перебои с теплоснабжением и были нарушения технологического процесса на отдельных промышленных предприятиях", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время воздушной тревоги отключалась воздушная линия, обеспечивающая работу резервной схемы питания Запорожской АЭС.

В Днепропетровской области специалисты «Укрэнерго» и облэнерго возобновили энергопитание промышленности и теплоснабжения бытовых потребителей. Также восстановлена надежность питания ЗАЭС – выключаемая линия возвращена в работу.

Из-за падения обломков дрона повреждены линии электропередачи в Киевской области, обесточены 1,7 тысячи потребителей в двух населенных пунктах.

Также враг пытался поразить объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Произошло возгорание оборудования, объект обесточен. Пострадавших нет. Идет уточнение последствий.

Графики отключений

Самой сложной остается ситуация в Харькове. Из-за значительных повреждений невозможно одновременно заживить всех абонентов. Чтобы обеспечить доступ всех потребителей к электроэнергии, введены почасовые ограничения для 200 тысяч абонентов. Критическая инфраструктура заживлена.

В Одесской области и Хмельницкой области графики отключений могут быть применены при росте потребления.

Как отмечают в "Укрэнерго", во всех пострадавших регионах 24/7 продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В Харькове в 35% домов вернули свет

Городской голова Харькова Игорь Терехов отчитался о ситуации в городе после атаки РФ в ночь на 22 марта: к половине домов уже вернули отопление, впрочем без света остаются 65% потребителей.

"Мы начали подключать определенные районы Харькова к электроснабжению. Это делает Харьковоблэнерго. Около 35% домов подключены к электроснабжению", – рассказал Терехов.

Он отметил, что в городе не работает уличное освещение и электрический транспорт, поскольку для этого не хватает мощности. Пока неизвестно, когда полностью удастся вернуть электропитание.

"Разрушения очень серьезные, разбита трансформаторная подстанция, подающие линии, поэтому сейчас трудно говорить о восстановлении, а значит и подключении города. Если потребуется, будем делать график отключения, чтобы все харьковчане имели электроснабжение в определенные часа", - подытожил Терехов.

Самая масштабная атака на украинскую энергетику

Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС. В результате действий российских террористов зафиксированы повреждения объектов в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг совершил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - подчеркнул Галущенко.

Источник фото: ua.depositphotos.com