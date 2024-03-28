Як зміняться тарифи на електроенергію після атак РФ по енергосистемі

Попри масовані атаки РФ на енергосистему України про підвищення тарифів на електроенергію наразі не йдеться.

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Про це заявив очільник Міненерго Герман Галущенко.

Він пояснив, чому влада вирішила підвищити тарифи торік.

"Тарифи минулого року підвищували як наслідок масштабних атак на енергетику. Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, – спокійно, стабільно і без відключень", - наголосив міністр.

Однак, за його словами, зараз про підвищення говорити зарано, бо Україна ще не підрахувала завдані Росією збитки.

"Ми ще не розуміємо масштабів пошкоджень не здійснено повної оцінки збитків і не зрозуміло, які гроші потрібні на відбудову. Тому наразі немає жодних проєктів або напрацювань щодо зміни тарифів", - підкреслив Галущенко.

Наймасштабніша атака на українську енергетику

Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто у цей день було повністю без світла.

Внаслідок дій російських терористів зафіксовані пошкодження об’єктів у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Також російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС.

Через ворожий обстріл Дніпровської ГЕС “Укренерго” втратило ще близько 20% регулюючих потужностей. Щоб відновити роботу станції, спочатку потрібно провести аналіз пошкодженого обладнання.

Внаслідок масованої ракетної атаки країни-агресора РФ 22 березня також були пошкоджені об'єкти Групи "Нафтогаз" та та ТЕС "Центренерго".

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ворог здійснив наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - підкреслив Галущенко.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Світлана Грінчук повідомила, що сума збитків від обстрілів енергосистеми України становить $11,5 млрд, але вона не враховує наймасштабнішу атаку на українську енергетику, яку ворог здійснив 22 березня.