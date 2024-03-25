Останні удари РФ по енергосистемі призвели до збитків "Укренерго" на €100 млн

Збиток НЕК "Укренерго" від атак російських військ по енергосистемі України за останні дні орієнтовно сягає €90-100 млн, повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

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"За попередніми підрахунками, чек за збиток, який ми пред'явимо ворогові за останні атаки, сягає щонайменше €90-100 млн, якщо говорити тільки про високовольтне обладнання "Укренерго", - написав Кудрицький у своєму фейсбуці.

Він повідомив, що енергетики готувалися до ударів: формували склад обладнання та матеріалів, а також тренували персонал.

За його словами, дуже важливу роль зіграли інженерні укріплення на обʼєктах, які облаштовувалися спільно з обласними військовими адміністраціями та Державним агентством з відновлення. За попередніми оцінками, без цього пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими.

В регіонах, які зазнали найбільших пошкоджень, ліквідацією наслідків атак та відновленням займається 10 мобільних ремонтних бригад, фахівців експлуатаційного персоналу підстанцій і ліній, підрядні організації. Сотні висококваліфікованих енергетиків працюють цілодобово над поверненням світла в домівки українців.

"Складна ситуація залишається в 3 областях. На Харківщині ми разом з фахівцями обленерго знайшли нестандартні технічні рішення, як заживити місто і регіон і дати більше потужності. Її все ще не вистачає, тож мусимо розподіляти наявні обсяги електроенергії між споживачами за певним графіком. Зараз максимально зосереджені на нарощуванні наших можливостей тут", - повідомив Кудрицький.

У Дніпропетровській та Одеській областях подекуди діють обмеження енергопостачання, застосовані Диспетчерським центром "Укренерго". За словами голови "Укренерго", це вимушений захід, необхідний для стабілізації ситуації в регіоні. Крім того, ремонтні бригади працюють над поверненням стабільного енергоживлення, це може зайняти декілька днів.

Також Кудрицький зазначив, що в регіонах, де поступово повертається енергоживлення, дуже важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання та не вмикати всі електроприлади одразу.

"Це допоможе не створювати надмірне навантаження на енергосистему, яка все ще відновлюється після масованих атак. Відповідно, наші ремонтні бригади зможуть зробити свою роботу швидше", - пояснив він.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Світлана Грінчук повідомила, що сума збитків від обстрілів енергосистеми України становить $11,5 млрд, але вона не враховує наймасштабнішу атаку на українську енергетику, яку ворог здійснив 22 березня.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки 22 березня було пошкоджено обладнання Дніпровської ГЕС і нафтопродукти потрапили у річку Дніпро. Удар росіян по Дніпровській ГЕС завдав екологічної шкоди річці – сума збитків складає орієнтовно 159,3 тисячі гривень.

Наймасштабніша атака на українську енергетику

Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Внаслідок дій російських терористів зафіксовані пошкодження об’єктів у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ворог здійснив наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - підкреслив Галущенко.

Також російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС.

Через ворожий обстріл Дніпровської ГЕС "Укренерго" втратило ще близько 20% регулюючих потужностей. Щоб відновити роботу станції, спочатку потрібно провести аналіз пошкодженого обладнання.

Внаслідок масованої ракетної атаки країни-агресора РФ 22 березня також були пошкоджені об'єкти Групи "Нафтогаз" та ТЕС "Центренерго".