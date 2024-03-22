Внаслідок ракетної атаки в Україні зафіксували масовий збій інтернету

Зранку 22 березня після масованої ракетної атаки українці в певних регіонах зіткнулися з проблемами із доступом до мережі інтернет. Найбільше проблем спостерігалося у Дніпрі, Харкові, Вінниці, Хмельницькому, а також - Києві.

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Про це повідомила платформа NetBloks.

Пізніше NetBloks додали, що проблемі з інтернет-мережею виникли у Полтаві, Сумах і Кіровограді. Можливо, вони пов’язані з аварійним відключення електроенергії.

"Мережеві дані показують додаткові скорочення з’єднання в Полтаві, Сумах і Кіровограді, оскільки влада (України) реалізує аварійне відключення електроенергії після сьогоднішніх ракетних атак Росії", - йдеться в повідомленні.

ℹ Update: Network data show additional reductions to connectivity in Poltava, Sumy and Kirovohrad, #Ukraine as authorities implement emergency power shutdowns after today's missile attacks by Russia 📉 pic.twitter.com/8tfDvuNYpD — NetBlocks (@netblocks) March 22, 2024

Нагадаємо, вночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. У Запоріжжі після масованого удару Росії повністю перекрили рух транспорту на греблі Дніпровської гідроелектростанції. У Кривому Розі зафіксовано прильоти по критичній інфраструктурі. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто фактично повністю без світла.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі із 151. З них - 55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", 35 крилатих ракет Х-101/Х-55 і 2 керовані авіаційні ракети Х-59 повідомили Повітряні сили.

Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей та щонайменше 8 поранених у Хмельницькому. Також 10 травмованих у Запоріжжі, 3 особи там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів, одна людина загинула.

Джерело фото: ua.depositphotos.com