OpenAI відкриває ChatGPT для бізнесу: компанії отримають профілі, аналітику та ШІ-агентів

OpenAI запустила бета-версію Businesses in ChatGPT, яка дозволить компаніям створювати та підтверджувати свої профілі, оновлювати інформацію про бізнес, переглядати аналітику взаємодії з користувачами та запускати власних бізнес-агентів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення OpenAI.

Нові можливості доступні через Business Hub. Після підтвердження профілю компанії зможуть оновлювати основну інформацію про себе та додавати каталоги товарів із актуальними цінами й наявністю.

OpenAI зазначає, що ChatGPT щотижня користуються близько 1,2 млрд людей. Нові інструменти мають дати бізнесу додатковий канал взаємодії з аудиторією безпосередньо всередині сервісу.

Компанії бачитимуть згадки та переходи

Business Hub також надаватиме компаніям агреговану аналітику щодо того, як користувачі взаємодіють із бізнесом у ChatGPT.

Зокрема, можна буде бачити кількість згадок компанії, переходів на її сайт та популярні теми розмов, у яких ChatGPT посилається на її ресурс.

В OpenAI наголошують, що компанії не отримуватимуть доступу до самих розмов користувачів або чатів із бізнес-агентами. Статистика буде агрегованою та відображатиметься лише після досягнення певного мінімального обсягу взаємодій.

У ChatGPT з’являться бізнес-агенти

Після підтвердження профілю відповідні компанії зможуть створювати Business Agent - ШІ-агента, який відповідатиме на запитання користувачів про товари та послуги конкретного бізнесу.

Наприклад, користувач зможе порівняти два товари, уточнити їхні характеристики або з’ясувати, який варіант більше відповідає його потребам.

Розмова з таким агентом буде окремо позначена та відділена від звичайної розмови користувача з ChatGPT.

Наразі Business Agents доступні для відповідних компаній електронної комерції та онлайн-сервісів у США. Надалі OpenAI планує розширювати функцію на інші ринки та категорії бізнесу.

Окремо компанії зможуть спонсорувати свого Business Agent і використовувати його як місце переходу з реклами в ChatGPT. Спонсоровані розміщення при цьому мають бути чітко позначені та відокремлені від звичайних відповідей ChatGPT.

Для продавців Shopify передбачена можливість підключити магазин безпосередньо через Business Hub або адмінпанель Shopify. Дані про товари, ціни та наявність можуть передаватися через Shopify Catalog.

Нагадаємо, раніше OpenAI почала активно розширювати рекламу в ChatGPT. Річний темп доходів цього напряму вже сягнув $1 млрд, а компанія розширює доступ рекламодавців до сервісу.