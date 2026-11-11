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OpenAI открывает ChatGPT для бизнеса: компании получат профили, аналитику и ИИ-агентов
OpenAI запустила бета-версию Businesses in ChatGPT, которая позволит компаниям создавать и подтверждать свои профили, обновлять информацию о бизнесе, просматривать аналитику взаимодействия с пользователями и запускать собственных бизнес-агентов.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение OpenAI.
Новые возможности доступны через Business Hub. После подтверждения профиля компании могут обновлять основную информацию о себе и добавлять каталоги товаров с актуальными ценами и наличием.
OpenAI отмечает, что ChatGPT еженедельно пользуется около 1,2 млрд человек. Новые инструменты должны дать бизнесу дополнительный канал взаимодействия с аудиторией непосредственно внутри сервиса.
Компании будут видеть упоминания и переходы
Business Hub также будет предоставлять компаниям агрегированную аналитику по поводу того, как пользователи взаимодействуют с бизнесом в ChatGPT.
В частности, можно будет видеть количество упоминаний компании, переходов на сайт и популярные темы разговоров, в которых ChatGPT ссылается на ее ресурс.
В OpenAI отмечают, что компании не будут получать доступ к разговорам пользователей или чатов с бизнес-агентами. Статистика будет агрегирована и будет отображаться только после достижения определенного минимального объема взаимодействий.
В ChatGPT появятся бизнес-агенты
После подтверждения профиля соответствующие компании смогут создавать Business Agent - ИИ-агента, отвечающего на вопросы пользователей о товарах и услугах конкретного бизнеса.
К примеру, пользователь сможет сравнить два товара, уточнить их характеристики или выяснить, какой вариант больше соответствует его потребностям.
Разговор с таким агентом будет отдельно отмечен и отделен от обычного разговора пользователя с ChatGPT.
В настоящее время Business Agents доступны для соответствующих компаний электронной коммерции и онлайн-сервисов в США. В дальнейшем OpenAI планирует расширять функции на другие рынки и категории бизнеса.
Отдельно компании смогут спонсировать свой Business Agent и использовать его как место перехода из рекламы в ChatGPT. При этом спонсируемые размещения должны быть четко обозначены и отделены от обычных ответов ChatGPT.
Для продавцов Shopify предусмотрена возможность подключить магазин непосредственно через Business Hub или админпанель Shopify. Данные о товарах, ценах и наличии могут передаваться через Shopify Catalog.
Напомним, ранее OpenAI начала активно расширять рекламу в ChatGPT. Годовой темп доходов этого направления уже достиг $1 млрд, а компания расширяет доступ рекламодателей к сервису.