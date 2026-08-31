Реклама в ChatGPT приносит $1 млрд в год: OpenAI расширяет сервис перед IPO

Компания OpenAI сообщила, что годовой темп доходов ее рекламного направления ChatGPT Ads составил 1 миллиард долларов. Этому способствовал быстрый рост спроса на сервис и активное расширение его географии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Разработчик начал тестировать рекламу в ChatGPT в США в начале 2026 года, рассчитывая на этот сегмент для увеличения общей выручки перед предстоящим первоначальным публичным размещением акций (IPO).

Расширение географии и новые рекламодатели

Рост рекламных доходов обеспечили следующие ключевые факторы:

Выход на новые рынки: рекламодатели из стран Европы, Индии, Ближнего Востока и Северной Африки теперь могут покупать рекламу напрямую через кабинет Ads Manager, ранее запущенный в США;

Привлечение малого бизнеса: инструмент Ads Manager помог привлечь большое количество представителей малого и среднего бизнеса, чья доля в доходах стала весомой;

Охват аудитории: рекламные объявления видят пользователи бесплатной версии ChatGPT, а также подписчики доступного тарифа Go.

Ранее, в апреле, компания отмечала, что пилотный запуск рекламы в США пересек отметку в $100 млн годового дохода уже через шесть недель после старта.

Конкуренция с гигантами и выход на биржу

Развитие рекламного направления заставляет OpenAI напрямую конкурировать с Alphabet (Google) и Meta, ежегодно зарабатывающими на цифровом маркетинге сотни миллиардов долларов.

Ожидается, что реклама существенно усилит финансовые показатели компании: в начале 2026 OpenAI уже подала конфиденциальную заявку на проведение IPO в США, которое может состояться в 2027 году или ранее.

Напомним, ранее сообщалось, что годовая выручка OpenAI достигла рекордных $40 млрд. Общий темп доходов компании вырос примерно вдвое по сравнению с концом прошлого года перед запланированным размещением акций.